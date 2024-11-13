Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM

Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 132 Khu Phố Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Gọi điện thoại chăm sóc các khách hàng theo danh sách khách hàng đã có sẵn.
Gọi điện thoại mở mới các điểm khách hàng mới.
Lập báo cáo, thành thạo Microsoft Excel để lập các bảng biểu.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm TeleSale.
- Trình Độ: Không yêu cầu.
- Giới tình: Nữ
- Tuổi: Không yêu cầu .
- Yêu cầu kỹ năng văn phòng , Có thể sử dụng Microsoft Excel thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 7 – 12 triệu/tháng.
- Tham gia BHXH, theo qui định Nhà nước
- Học nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 132 phố Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất