Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 132 Khu Phố Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Gọi điện thoại chăm sóc các khách hàng theo danh sách khách hàng đã có sẵn.

Gọi điện thoại mở mới các điểm khách hàng mới.

Lập báo cáo, thành thạo Microsoft Excel để lập các bảng biểu.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm TeleSale.

- Trình Độ: Không yêu cầu.

- Giới tình: Nữ

- Tuổi: Không yêu cầu .

- Yêu cầu kỹ năng văn phòng , Có thể sử dụng Microsoft Excel thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 7 – 12 triệu/tháng.

- Tham gia BHXH, theo qui định Nhà nước

- Học nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM

