Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VITAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 270 đường số 2, khu phố Thống Nhất 1, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Gọi điện tư vấn sản phẩm, hỗ trợ khách hàng đặt hàng nhanh chóng.

Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng.

Cập nhật thông tin khách hàng, phối hợp cùng đội ngũ kinh doanh đạt chỉ tiêu.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được Công ty đào tạo từ đầu.

Giọng nói dễ nghe, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Thân thiện, kiên nhẫn, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 – 20 triệu/tháng, gồm lương cơ bản và thưởng KPI hấp dẫn.

Làm việc trong phòng máy lạnh. Có đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo Luật Lao động.

Được đào tạo bài bản, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin