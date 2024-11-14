Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG

Mức lương
75 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 35 Đường 49

- BTT, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 75 - 10 Triệu

Liên hệ khách hàng tiềm năng: Thực hiện các cuộc gọi đến khách hàng tiềm năng dựa trên danh sách có sẵn để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Liên hệ khách hàng tiềm năng:
Tư vấn và giải đáp thắc mắc: Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm/dịch vụ, giải đáp các câu hỏi và thắc mắc từ khách hàng.
Tư vấn và giải đáp thắc mắc:
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng: Duy trì và xây dựng mối quan hệ tích cực với khách hàng, ghi nhớ thông tin và nhu cầu của họ để hỗ trợ tư vấn hiệu quả.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng:
Đặt lịch hẹn: Sắp xếp cuộc gặp trực tiếp hoặc online cho đội ngũ kinh doanh với các khách hàng có tiềm năng cao.
Đặt lịch hẹn:
Theo dõi và quản lý dữ liệu khách hàng: Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng, lưu trữ các giao dịch và phản hồi để sử dụng trong tương lai.
Theo dõi và quản lý dữ liệu khách hàng:
Đạt chỉ tiêu doanh số: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh do công ty đề ra về số lượng cuộc gọi, số lượng khách hàng tiềm năng, và doanh thu đạt được.
Đạt chỉ tiêu doanh số:

Với Mức Lương 75 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thương mại hoặc các ngành liên quan.
Trình độ học vấn:
Kỹ năng giao tiếp tốt: Có khả năng diễn đạt rõ ràng, lắng nghe và thuyết phục khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt:
Kỹ năng làm việc độc lập và quản lý thời gian: Chủ động, có khả năng làm việc độc lập, tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng làm việc độc lập và quản lý thời gian:
Chịu áp lực cao: Có khả năng làm việc với cường độ cao, kiên nhẫn và bền bỉ trong công việc.
Chịu áp lực cao:
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Telesales hoặc Sales: Ứng viên có kinh nghiệm về Telesales hoặc kinh doanh qua điện thoại là một lợi thế.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Telesales hoặc Sales:
Kỹ năng sử dụng máy tính và các công cụ văn phòng: Thành thạo Microsoft Office; biết cách sử dụng phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một điểm cộng.
Kỹ năng sử dụng máy tính và các công cụ văn phòng:

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh và thưởng hiệu quả công việc (Lương CB: 6.000.000 VND + Thưởng KPI).
Thu nhập hấp dẫn:
Chế độ bảo hiểm: Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Chế độ bảo hiểm:
Môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Môi trường làm việc:
Cơ hội phát triển: Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Cơ hội phát triển:
Đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.
Đào tạo:
Phúc lợi khác: Hưởng các chế độ phúc lợi như nghỉ phép, du lịch, khám sức khỏe định kỳ.
Phúc lợi khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 35,Đ. 49-BTT, P. Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

