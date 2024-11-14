Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 10 Triệu

Mức lương 75 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 35 Đường 49 - BTT, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 75 - 10 Triệu

Liên hệ khách hàng tiềm năng: Thực hiện các cuộc gọi đến khách hàng tiềm năng dựa trên danh sách có sẵn để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Tư vấn và giải đáp thắc mắc: Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm/dịch vụ, giải đáp các câu hỏi và thắc mắc từ khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng: Duy trì và xây dựng mối quan hệ tích cực với khách hàng, ghi nhớ thông tin và nhu cầu của họ để hỗ trợ tư vấn hiệu quả.

Đặt lịch hẹn: Sắp xếp cuộc gặp trực tiếp hoặc online cho đội ngũ kinh doanh với các khách hàng có tiềm năng cao.

Theo dõi và quản lý dữ liệu khách hàng: Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng, lưu trữ các giao dịch và phản hồi để sử dụng trong tương lai.

Đạt chỉ tiêu doanh số: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh do công ty đề ra về số lượng cuộc gọi, số lượng khách hàng tiềm năng, và doanh thu đạt được.

Với Mức Lương 75 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thương mại hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt: Có khả năng diễn đạt rõ ràng, lắng nghe và thuyết phục khách hàng.

Kỹ năng làm việc độc lập và quản lý thời gian: Chủ động, có khả năng làm việc độc lập, tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả.

Chịu áp lực cao: Có khả năng làm việc với cường độ cao, kiên nhẫn và bền bỉ trong công việc.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Telesales hoặc Sales: Ứng viên có kinh nghiệm về Telesales hoặc kinh doanh qua điện thoại là một lợi thế.

Kỹ năng sử dụng máy tính và các công cụ văn phòng: Thành thạo Microsoft Office; biết cách sử dụng phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh và thưởng hiệu quả công việc (Lương CB: 6.000.000 VND + Thưởng KPI).

Chế độ bảo hiểm: Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội phát triển: Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Phúc lợi khác: Hưởng các chế độ phúc lợi như nghỉ phép, du lịch, khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin