Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 83 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Hạch toán, tổng hợp và kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán nội bộ.

Theo dõi công nợ, doanh thu, chi phí, lương thưởng, hóa đơn đầu vào/ra.

Lập báo cáo tài chính định kỳ: tháng, quý, năm.

Kiểm soát thu chi, đối soát tiền mặt, ngân hàng, tồn kho hàng hóa.

Phối hợp với các bộ phận (bếp, phục vụ, thu ngân) để đảm bảo dòng tiền và chi phí hợp lý.

Giới tính: Nam/Nữ, tuổi từ 23 – 35

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành nhà hàng – F&B

Sử dụng tốt phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và Excel

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Thỏa thuận theo năng lực (từ 10-15 triệu)

Thưởng theo hiệu quả công việc

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.