Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 83 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hạch toán, tổng hợp và kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán nội bộ.
Theo dõi công nợ, doanh thu, chi phí, lương thưởng, hóa đơn đầu vào/ra.
Lập báo cáo tài chính định kỳ: tháng, quý, năm.
Kiểm soát thu chi, đối soát tiền mặt, ngân hàng, tồn kho hàng hóa.
Phối hợp với các bộ phận (bếp, phục vụ, thu ngân) để đảm bảo dòng tiền và chi phí hợp lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ, tuổi từ 23 – 35
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành nhà hàng – F&B
Sử dụng tốt phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và Excel
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc
Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Thỏa thuận theo năng lực (từ 10-15 triệu)
Thưởng theo hiệu quả công việc
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
