Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 30, LK6C, Làng Việt Kiều Châu Âu, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Khảo sát hiện trạng công trình, đo đạc, vẽ lại hiện trạng và bố trí mặt bằng 2D phù hợp.
- Triển khai bản vẽ kỹ thuật từ phương án 3D, nhận bàn giao từ bộ phận thiết kế
- Triển khai ra bản vẽ shopdrawing 2D để sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất (tủ, giường, bàn, ghế,...)
- Phản hồi, tư vấn ngược lại cho bộ phận 3D các chi tiết thiết kế chưa hợp lý nhắm thống nhất bản vẽ thiết kế, giải pháp thi công,...(nếu có)
- Chốt chi tiết bản vẽ với khách hàng và đưa vào thi công.
- Cập nhật các thông tin điều chỉnh trong quá trình sản xuất (nếu có)
- Xuất bản vẽ hoàn công, cung cấp bản vẽ này cho bộ phận giám sát kỹ thuật thi công;
- Hỗ trợ thiết kế trong việc kiểm tra thi công tại công trình

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường mỹ thuật CN, Kiến trúc, Xây Dựng, ...chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc, công trình và các ngành khác liên quan.
- Sử dụng tốt Autocad, có khả năng tư duy hình khối tốt.
- Đã có kinh nghiệm trong việc triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công nội thất ít nhất 2 năm.

Tại Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập : lương cứng 12tr – 20tr + PC ăn trưa công ty + PC ĐT + HH
• Được tham gia các chế độ BHXT, BHYT, BHTN đầy đủ
• Thưởng lễ: 1/1, 30/4 & 01/05, 2/9 và các ngày lễ trong năm
• Thưởng Nhân Viên xuất sắc tháng, quý, năm
• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ khi đi làm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam

Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 30 LK6C, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

