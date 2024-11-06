Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30, LK6C, Làng Việt Kiều Châu Âu, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông

Thiết kế và Kiến trúc

- Khảo sát hiện trạng công trình, đo đạc, vẽ lại hiện trạng và bố trí mặt bằng 2D phù hợp.

- Triển khai bản vẽ kỹ thuật từ phương án 3D, nhận bàn giao từ bộ phận thiết kế

- Triển khai ra bản vẽ shopdrawing 2D để sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất (tủ, giường, bàn, ghế,...)

- Phản hồi, tư vấn ngược lại cho bộ phận 3D các chi tiết thiết kế chưa hợp lý nhắm thống nhất bản vẽ thiết kế, giải pháp thi công,...(nếu có)

- Chốt chi tiết bản vẽ với khách hàng và đưa vào thi công.

- Cập nhật các thông tin điều chỉnh trong quá trình sản xuất (nếu có)

- Xuất bản vẽ hoàn công, cung cấp bản vẽ này cho bộ phận giám sát kỹ thuật thi công;

- Hỗ trợ thiết kế trong việc kiểm tra thi công tại công trình

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các trường mỹ thuật CN, Kiến trúc, Xây Dựng, ...chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc, công trình và các ngành khác liên quan.

- Sử dụng tốt Autocad, có khả năng tư duy hình khối tốt.

- Đã có kinh nghiệm trong việc triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công nội thất ít nhất 2 năm.

Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập : lương cứng 12tr – 20tr + PC ăn trưa công ty + PC ĐT + HH

• Được tham gia các chế độ BHXT, BHYT, BHTN đầy đủ

• Thưởng lễ: 1/1, 30/4 & 01/05, 2/9 và các ngày lễ trong năm

• Thưởng Nhân Viên xuất sắc tháng, quý, năm

• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ khi đi làm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam

