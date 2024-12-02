Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty Kiến Trúc & Nội Thất iDESIGN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty Kiến Trúc & Nội Thất iDESIGN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Công ty Kiến Trúc & Nội Thất iDESIGN VIỆT NAM

Nhân viên thiết kế 3D

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Gim, 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Diễn họa 3D phối cảnh các không gian nội thất, kiến trúc bằng phần mềm 3D Max
- Sản phẩm đẹp, có tính sáng tạo và luôn đổi mới trong công tác thiết kế.
- Có ý tưởng và thẩm mỹ tốt
- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, khảo sát hiện trạng công trình, bố trí mặt bằng công
năng, lên ý tưởng thiết kế.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm, khả năng diễn họa tốt
- Tốt nghiệp các trường CĐ, ĐH, các trung tâm đào tạo chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc
- Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành: Sketchup, 3DSMax, AutoCad, Photoshop...
- Nhiệt huyết, ham học hỏi, nghiên cứu thiết kế. Có trách nhiệm cao trong công việc. Hoàn thành công việc đúng thời hạn. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Khả năng chịu được áp lực công việc.
Yêu cầu ứng viên khi gửi CV có kèm các sản phẩm thiết kế

Tại Công ty Kiến Trúc & Nội Thất iDESIGN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 10.000.000đ – 18.000.000đ
- Được hưởng hoa hồng trên mỗi hợp đồng thiết kế (Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn)
- Phụ cấp ăn trưa tại công ty
- Được thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật. Thưởng cuối năm và các ngày lễ lớn trong năm
- Được tăng lương hằng năm theo năng lực làm việc
- Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện. Được tạo điều kiện để phát huy khả năng bản
thân tối đa.
- Nghỉ phép năm theo quy định công ty
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
- Tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ mát của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Kiến Trúc & Nội Thất iDESIGN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Kiến Trúc & Nội Thất iDESIGN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà Gim, 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

