Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Lotus Buiding, số 2 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu dự án để lên phương án thiết kế hệ thống điều hòa thông gió, xử lý khí thải, lọc bụi, ...
- Tính toán lựa chọn hệ thống, thiết bị theo yêu cầu của dự án
- Triển khai thiết kế theo phương án thiết kế được lựa chọn
- Lập bảng thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị hệ thống
- Các công việc khác được cấp trên giao phó
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Yêu cầu chuyên môn:
- Nam từ 23 đến 33 tuổi
- Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành HVAC
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm công việc ở vị trí tương đương hoặc tương tự
- Nắm vững quy trình thiết kế, cấu trúc hồ sơ thiết kế
- Nắm vững kiến thức về hệ thống HVAC
- Thành thạo phần mềm thiết kế AutoCad, khuyến khích sử dụng phần mềm Revit
- Hiểu biết cơ bản về hệ thống cơ điện, hồ sơ kiến trúc, kết cấu
- Trình độ tiếng anh giao tiếp cơ bản, tiếng anh chuyên ngành đọc hiểu
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
