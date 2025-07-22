Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Lotus Buiding, số 2 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D

- Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu dự án để lên phương án thiết kế hệ thống điều hòa thông gió, xử lý khí thải, lọc bụi, ...

- Tính toán lựa chọn hệ thống, thiết bị theo yêu cầu của dự án

- Triển khai thiết kế theo phương án thiết kế được lựa chọn

- Lập bảng thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị hệ thống

- Các công việc khác được cấp trên giao phó

Yêu Cầu Công Việc

* Yêu cầu chuyên môn:

- Nam từ 23 đến 33 tuổi

- Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành HVAC

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm công việc ở vị trí tương đương hoặc tương tự

- Nắm vững quy trình thiết kế, cấu trúc hồ sơ thiết kế

- Nắm vững kiến thức về hệ thống HVAC

- Thành thạo phần mềm thiết kế AutoCad, khuyến khích sử dụng phần mềm Revit

- Hiểu biết cơ bản về hệ thống cơ điện, hồ sơ kiến trúc, kết cấu

- Trình độ tiếng anh giao tiếp cơ bản, tiếng anh chuyên ngành đọc hiểu

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

