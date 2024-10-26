Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH AMAZING SOLUTIONS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH AMAZING SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH AMAZING SOLUTIONS

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 278 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Đưa ra những thiết kế "siêu cool" cho các dòng sản phẩm độc đáo! Kết hợp với team Marketing và R&D để "làm dậy sóng" thị trường bằng các chiến lược quảng cáo cực "chất"! Luôn giữ "trendy" và "stylish" trên mọi nền tảng! Và "đừng chóng mặt" với việc cập nhật xu hướng mới nhất!
Đưa ra những thiết kế “siêu cool” cho các dòng sản phẩm độc đáo!
Kết hợp với team Marketing và R&D để "làm dậy sóng" thị trường bằng các chiến lược quảng cáo cực "chất"!
Luôn giữ "trendy" và "stylish" trên mọi nền tảng!
Và "đừng chóng mặt" với việc cập nhật xu hướng mới nhất!

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn là chuyên gia về Photoshop và Illustrator, sẵn sàng "chiến" mọi thứ! Thông thạo Typography, màu sắc và bố cục: muốn biến các con chữ và màu sắc thành nghệ thuật chưa? Sở hữu tinh thần đồng đội, sát cánh cùng team với sự gắn bó và hứng khởi không ngừng nghỉ! Và quan trọng hơn hết: Sự sáng tạo luôn phát triển, bạn là người luôn sẵn sàng học hỏi, luôn muốn cải thiện và chinh phục thử thách mới, đúng không?
Bạn là chuyên gia về Photoshop và Illustrator, sẵn sàng "chiến" mọi thứ!
Thông thạo Typography, màu sắc và bố cục: muốn biến các con chữ và màu sắc thành nghệ thuật chưa?
Sở hữu tinh thần đồng đội, sát cánh cùng team với sự gắn bó và hứng khởi không ngừng nghỉ!
Và quan trọng hơn hết: Sự sáng tạo luôn phát triển, bạn là người luôn sẵn sàng học hỏi, luôn muốn cải thiện và chinh phục thử thách mới, đúng không?

Tại CÔNG TY TNHH AMAZING SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn:
Lương: Từ 7.000.000đ - 12.000.000đ. Thưởng theo hiệu quả hoạt động kinh doanh. Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết, thưởng nóng, tiền mừng sinh nhật. Phụ cấp ăn trưa ngoài lương. Tăng lương định kỳ hàng năm. Các chế độ theo Luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN và 12 ngày phép năm, phép theo thâm niên làm việc). Các thiết bị làm việc được trang bị đầy đủ.
Lương: Từ 7.000.000đ - 12.000.000đ.
Thưởng theo hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết, thưởng nóng, tiền mừng sinh nhật.
Phụ cấp ăn trưa ngoài lương.
Tăng lương định kỳ hàng năm.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN và 12 ngày phép năm, phép theo thâm niên làm việc).
Các thiết bị làm việc được trang bị đầy đủ.
Môi trường làm việc năng động:
Không gian làm việc mở để nhân viên thỏa sức sáng tạo, kết nối cùng đồng nghiệp. Khu pantry tiện nghi: máy pha cà phê, lò vi sóng, tủ lạnh để bạn thỏa sức ăn uống. Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, năng động và sẵn sàng giúp đỡ. Các hoạt động hấp dẫn: Teambuilding, tiệc cuối năm, các CLB thể thao (bơi lội, đá bóng, cầu lông, yoga, pickleball, marathon...) và nhiều hoạt động khác...
Không gian làm việc mở để nhân viên thỏa sức sáng tạo, kết nối cùng đồng nghiệp.
Khu pantry tiện nghi: máy pha cà phê, lò vi sóng, tủ lạnh để bạn thỏa sức ăn uống.
Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, năng động và sẵn sàng giúp đỡ.
Các hoạt động hấp dẫn: Teambuilding, tiệc cuối năm, các CLB thể thao (bơi lội, đá bóng, cầu lông, yoga, pickleball, marathon...) và nhiều hoạt động khác...
Cơ hội học hỏi & phát triển:
Được tham gia vào các buổi training nội bộ về kỹ năng/ chuyên môn. Được tạo điều kiện và hỗ trợ một phần/ toàn phần chi phí học tập khi tham gia các khóa đào tạo online/offline bên ngoài.
Được tham gia vào các buổi training nội bộ về kỹ năng/ chuyên môn.
Được tạo điều kiện và hỗ trợ một phần/ toàn phần chi phí học tập khi tham gia các khóa đào tạo online/offline bên ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMAZING SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AMAZING SOLUTIONS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 278 - 280 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

