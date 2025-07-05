Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Rubbersoul VietNam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Đường số 4, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trao đổi và nhận chỉ thị từ khách hàng thông qua các kênh như mail, team, skype

Dịch các chỉ thị từ khách hàng và truyền đạt lại cho nhân viên kỹ thuật.

Các công việc theo chỉ thị của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên

Trung thực, chăm chỉ, chịu khó

Được đào tạo về quy trình làm việc với khách hàng

Kỹ năng sử dụng phần mềm dịch thuật (nếu có)

Tại Công ty TNHH Rubbersoul VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

ĐÓNG BHXH FULL LƯƠNG khi trở thành nhân viên chính thức

Được cấp phát trang thiết bị làm việc hiện đại

Chế độ phúc lợi công ty, công đoàn hấp dẫn

Phụ cấp chuyên cần: 300.000 VNĐ/ tháng, công ty hỗ trợ tiền ăn ở mỗi ca làm

Một tháng nghỉ 4 ngày chủ nhật và 1 ngày thứ 7

Được xem xét tăng lương hằng năm

Làm việc trong môi trường văn phòng, khả năng phát triển và cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rubbersoul VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin