Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Rubbersoul VietNam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty TNHH Rubbersoul VietNam
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Đường số 4, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Trao đổi và nhận chỉ thị từ khách hàng thông qua các kênh như mail, team, skype
Dịch các chỉ thị từ khách hàng và truyền đạt lại cho nhân viên kỹ thuật.
Các công việc theo chỉ thị của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên
Trung thực, chăm chỉ, chịu khó
Được đào tạo về quy trình làm việc với khách hàng
Kỹ năng sử dụng phần mềm dịch thuật (nếu có)
Tại Công ty TNHH Rubbersoul VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
ĐÓNG BHXH FULL LƯƠNG khi trở thành nhân viên chính thức
Được cấp phát trang thiết bị làm việc hiện đại
Chế độ phúc lợi công ty, công đoàn hấp dẫn
Phụ cấp chuyên cần: 300.000 VNĐ/ tháng, công ty hỗ trợ tiền ăn ở mỗi ca làm
Một tháng nghỉ 4 ngày chủ nhật và 1 ngày thứ 7
Được xem xét tăng lương hằng năm
Làm việc trong môi trường văn phòng, khả năng phát triển và cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rubbersoul VietNam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
