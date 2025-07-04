Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Cẩm Lệ ...và 1 địa điểm khác, Thị Xã Buôn Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đảm bảo vận hành nghiệp vụ công tác giám sát xây dựng đúng quy định. Thực hiện giám sát trực tiếp các công việc xây dựng diễn ra trên công trường, đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng yêu cầu, đảm bảo an toàn thi công.

3. Quản lý thiết kế thi công, xây dựng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng ĐH xây dựng DD-CN, có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu và chứng chỉ kỹ sư kinh tế xây dựng hạng 2 trở lên.

- Ít nhất 3 năm từng làm: Chuyên viên quản lí thiết kế/tham gia thiết kế công trình cao tầng

- Sử dụng thành thạo: Etab, autocad, nếu có kinh nghiệm về BIM là lợi thế được ưu tiên.

- Đã tham gia QA/QS ít nhất 01 công trình DD-CM cấp 2

Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15 - 20 triệu/ tháng

- Thưởng hiệu suất công việc/tháng; thưởng năm

- Đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm

- Hưởng các chế độ phúc lợi, thưởng theo quy định của Nhà nước và quy chế lương thưởng của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin