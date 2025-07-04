Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH G-SARAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH G-SARAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH G-SARAM
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
CÔNG TY TNHH G-SARAM

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH G-SARAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển các chiến lược giao dịch thành chương trình tự động (EA) trên nền tảng MetaTrader 4/5 (MT4/MT5) bằng ngôn ngữ lập trình MQL4/MQL5
Tối ưu hóa các thuật toán giao dịch và cải thiện hiệu suất của EA
Nâng cấp/cập nhật EA thành phiên bản tốt hơn
Backtest và Live test EA

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo lập trình EA trên nền tảng MetaTrader 4/5 (MQL4/MQL5).
MetaTrader 4/5 (MQL4/MQL5)
Có kinh nghiệm về lập trình EA ít nhất 1 năm hoặc có kinh nghiệm tương đương trong các ngôn ngữ lập trình khác như C, C++, Java, ASP.Net, C#.Net…
Có kinh nghiệm tối ưu thuật toán giao dịch tự động.
Biết tích hợp API dữ liệu giá, backtest, tối ưu chiến lược.
Ưu tiên hiểu kiến thức tài chính/công cụ phân tích kỹ thuật.
Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Tinh thần làm việc độc lập
Chăm chỉ, kiên nhẫn, tính tình hòa đồng
Ưu tiên người có thể sử dụng tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH G-SARAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thương lượng (Deal theo năng lực)
Thưởng theo hiệu quả công việc
Trợ cấp cơm trưa 30.000vnd/ ngày
Thưởng lương tháng 13.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cơ hội làm việc với người nước ngoài (Hàn/Nhật), phát triển bản thân
Hưởng các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo luật định và các chính sách phúc lợi riêng của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH G-SARAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH G-SARAM

CÔNG TY TNHH G-SARAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

