Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH G-SARAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Hải Châu, Quận Hải Châu

Phát triển các chiến lược giao dịch thành chương trình tự động (EA) trên nền tảng MetaTrader 4/5 (MT4/MT5) bằng ngôn ngữ lập trình MQL4/MQL5

Tối ưu hóa các thuật toán giao dịch và cải thiện hiệu suất của EA

Nâng cấp/cập nhật EA thành phiên bản tốt hơn

Backtest và Live test EA

Thành thạo lập trình EA trên nền tảng MetaTrader 4/5 (MQL4/MQL5).

Có kinh nghiệm về lập trình EA ít nhất 1 năm hoặc có kinh nghiệm tương đương trong các ngôn ngữ lập trình khác như C, C++, Java, ASP.Net, C#.Net…

Có kinh nghiệm tối ưu thuật toán giao dịch tự động.

Biết tích hợp API dữ liệu giá, backtest, tối ưu chiến lược.

Ưu tiên hiểu kiến thức tài chính/công cụ phân tích kỹ thuật.

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Tinh thần làm việc độc lập

Chăm chỉ, kiên nhẫn, tính tình hòa đồng

Ưu tiên người có thể sử dụng tiếng Anh

Lương thương lượng (Deal theo năng lực)

Thưởng theo hiệu quả công việc

Trợ cấp cơm trưa 30.000vnd/ ngày

Thưởng lương tháng 13.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cơ hội làm việc với người nước ngoài (Hàn/Nhật), phát triển bản thân

Hưởng các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo luật định và các chính sách phúc lợi riêng của công ty.

