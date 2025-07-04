Tuyển Project Manager Apero Technologies Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 40 Triệu

Mức lương 18 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 36 Trần Quốc Toản,, Hải Châu, Quận Hải Châu

Phụ trách, quản lý và chịu trách nhiệm chung cho sự thành công của dự án về tiến độ, chất lượng, chi phí, release cho người dùng cuối.

Lập kế hoạch dự án, đề xuất và xác minh giải pháp với toàn team (PO, UI/UX, DEV, TEST, BA)

Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết bao gồm lịch trình, nguồn lực, ngân sách, và các cột mốc quan trọng

Hỗ trợ các thành viên khác trong đội dự án để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc.

Quản lý, điều phối và thúc đẩy các thành viên trong nhóm đạt được mục tiêu đề ra.

Có kĩ năng phân tích task từ nghiệp vụ mà Product Design gửi về

Xác định và quản lý các rủi ro tiềm ẩn của dự án, xây dựng phương án ứng phó.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý dự án, đã từng quản lý nhóm từ 5 - 10 thành viên.

Có khả năng nghiên cứu nhanh và nắm bắt được kiến thức về hệ thống cũng như các điểm quan trọng về kỹ thuật/công nghệ.

Có kinh nghiệm quản lý các team kinh doanh, sản phẩm ở các công ty startup hoặc đã từng tự kinh doanh, startup là một lợi thế.

Am hiểu về một trong các các nền tảng Google Play Store/Apple App Store là lợi thế.

kiến thức lập trình Android/iOS là lợi thế.

Tại Apero Technologies Group Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn:

- Mức lương từ 18.000.000 - 40.000.000 VNĐ.

- Xét tăng lương 1 lần/năm. Lương tháng 13

- Tham gia các dự án chất lượng cao để phát triển bản thân.

- Chế độ đãi ngộ phúc lợi hấp dẫn lên tới 50 triệu/năm bao gồm:

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ngay từ khi ký hợp đồng chính thức.

- Gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân viên và người thân (vợ hoặc chồng và con).

- Thưởng các ngày lễ tết: 10/3, 30-4, 2/9... theo quy định của công ty

- Chế độ sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỉ…

- Du lịch, nghỉ mát team building, happy friday cùng các thành viên trong công ty

Môi trường làm việc:

- Cung cấp thiết bị làm việc và tài liệu chuyên môn đầy đủ.

- Môi trường văn hóa làm việc:

- Văn hóa Văn hóa Silicon Valley: Thẳng thắn, trẻ trung năng động, nhân văn chia sẻ.

