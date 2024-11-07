Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Ngân Hoa làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Ngân Hoa
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Ngân Hoa

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Ngân Hoa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Cụm Công Nghiệp Biên Hòa, Ngọc Sơn, Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing, v.v...
Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: standee, banner, backdrop, bandroll, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher, các banner để trang trí văn phòng, v.v...
Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW, v.v.
Năng động, nhiệt tình, kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi.
Làm việc nhóm hoặc độc lập
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1-2 năm

Tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Ngân Hoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty, tham gia tiệc tất niên, nghỉ mát...
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước. lương thưởng tháng 13 đầy đủ.
Tham gia BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Ngân Hoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Ngân Hoa

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Ngân Hoa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Biên Hòa - Ngọc Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

