Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIG
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIG

Thiết kế và Kiến trúc

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa văn phòng Happy Office, 793 /49/1 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thiết kế 3D phối cảnh nội/ ngoại thất cho các công trình villa, căn hộ, văn phòng.
- Khảo sát và lên ý tưởng thiết kế
- Tham gia vào quá trình thiết kế từ giai đoạn lên ý tưởng ban đầu đến hoàn thiện chi tiết thi công và giám sát tác giả.
- Nghiên cứu xu hướng thiết kế nội thất mới,và áp dụng vào các dự án khi phù hợp
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo thiết kế được thực hiện đúng ý tưởng
- Lựa chọn và đề xuất vật liệu, màu sắc, đồ nội thất phù hợp với yêu cầu của khách hang và phong cách thiết kế

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm
- Thành thạo các phần mềm thiết kế: AutoCAD, 3ds Max, Photoshop, Vray, Corona
- Biết sử dụng AI vào thiết kế là một lợi thế
- Có kiến thức về vật liệu và xu hướng thiết kế nội thất
- Yêu cầu ứng cử viên hiểu rõ kết cấu, phương án thi công.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực công việc cao
- Kỹ năng thuyết trình tốt để trình bày ý tưởng với khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10-20 triệu, tùy vào năng lực, thưởng hiệu quả công việc
- Phúc lợi: Tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Happy, 793/49/1 Trần Xuân Soạn, P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

