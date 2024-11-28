Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty CP Nội thất Tuyết Vy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty CP Nội thất Tuyết Vy
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công ty CP Nội thất Tuyết Vy

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty Cổ phần Nội thất Tuyết Vy B2.1 BT 9

- 13 KĐT Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội, Thanh Oai, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thiết kế concept thông qua phân tích nhu cầu của khách hàng và thông tin từ phòng KD.
Tham gia cùng Phòng Kinh doanh-dự toán làm việc với khách hàng, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế về dự án khi có yêu cầu. Nắm bắt được yêu cầu của khách hàng, lên ý tưởng, vật liệu, bố trí công năng sản phẩm, tư vấn chuyên môn.
Phối hợp với nhân sự Phòng thiết kế và các Phòng/bộ phận liên quan để triển khai các hồ sơ ý tưởng sơ bộ, thiết kế, thuyết trình khi cần thiết. Tư vấn và trình bày ý tưởng với khách hàng, chủ đầu tư. Có khả năng bảo vệ ý tưởng trước khách hàng về hình ảnh & công năng sử sụng sản phẩm; mình thiết kế hoặc điều chỉnh lại sao cho phù hợp; Hiểu về cấu tạo liên kết, khả năng ứng dụng các vật liệu trong bản vẽ.
Chỉnh sửa thiết kế theo yêu cầu của KH, phù hợp với nguồn lực hiện có của Công ty và chỉ đạo của BGĐ.
Phối hợp làm việc với các bộ phận kỹ thuật, đơn vị thi công sản xuất, nhà cung cấp về chất liệu, màu sắc.
Tham gia công tác triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, bản vẽ chi tiết sản xuất các công trình.
Báo cáo tiến độ công việc và các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp/BGĐ.
Phối hợp cùng các bộ phận đi nghiệm thu công trình khi dự án hoàn thành.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/phó phòng, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
Có kiến thức vững vàng về thiết kế nội thất.
Sử dụng thành thạo về các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max, v.v.
Khả năng sáng tạo, linh hoạt và thích thử thách.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty CP Nội thất Tuyết Vy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Từ 15.000.000 – 30.000.000 đồng/tháng (tùy theo năng lực bản thân, không giới hạn thời gian và mức tăng);
Phụ cấp ăn trưa: từ 25.000 – 40.000đ/ngày (theo quy định của Công ty);
Có cơ hội thăng tiến và cải thiện thu nhập theo năng lực chuyên môn;
Hưởng các chế độ phúc lợi Công ty: Du lịch hằng năm, thưởng Lễ (2/9, 30/4-1/5, Tết dương lịch), 8/3, 20/10, 1/6, Trung thu, thăm hỏi khi ốm đau...
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và công ty;
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại;
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc;
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;
Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng Tết theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nội thất Tuyết Vy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B2.1 BT09-13 KĐT Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội

