Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH CONN DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY TNHH CONN DESIGN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 304/66 Bùi Đình Tuý, phường 12, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Trao đổi và nắm yêu cầu thiết kế của khách hàng
+ Làm moodboard ý tưởng thiết kế
+ Binh mặt bằng cad
+ Thiết kế nội thất bằng phần mềm 3Ds max
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Có khả năng tìm kiếm ý tưởng, vật liệu,...
+ Có bằng tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thiết kế nội thất.
+ Thành thạo Autocad và 3Dsmax, biết sketchup là một lợi thế.
+ Có kinh nghiệm thiết kế nội thất ít nhất 2 năm.
+ Không sở hữu công ty hoặc hoạt động kinh doanh riêng. Gắn bó lâu dài, ít nhất từ 2,5 - 3 năm trở lên.
+ Sức khoẻ tốt, trách nhiệm cao trong công việc.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thiết kế nội thất.
+ Thành thạo Autocad và 3Dsmax, biết sketchup là một lợi thế.
+ Có kinh nghiệm thiết kế nội thất ít nhất 2 năm.
+ Không sở hữu công ty hoặc hoạt động kinh doanh riêng. Gắn bó lâu dài, ít nhất từ 2,5 - 3 năm trở lên.
+ Sức khoẻ tốt, trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH CONN DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì
+ Môi trường làm việc hiện đại, an toàn và thân thiện
+ Cơ hội học hỏi, sáng tạo và phát huy tối đa khả năng của bản thân
+ Được tiếp cận với các kiến thức về nội thất bởi các leader dày dặn kinh nghiệm
+ Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước
+ Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước
+ Tháng lương thứ 13 + Thưởng
+ Cơ hội học hỏi, sáng tạo và phát huy tối đa khả năng của bản thân
+ Được tiếp cận với các kiến thức về nội thất bởi các leader dày dặn kinh nghiệm
+ Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước
+ Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước
+ Tháng lương thứ 13 + Thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CONN DESIGN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI