Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH CONN DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 304/66 Bùi Đình Tuý, phường 12, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc

+ Trao đổi và nắm yêu cầu thiết kế của khách hàng

+ Làm moodboard ý tưởng thiết kế

+ Binh mặt bằng cad

+ Thiết kế nội thất bằng phần mềm 3Ds max

Yêu Cầu Công Việc

+ Có khả năng tìm kiếm ý tưởng, vật liệu,...

+ Có bằng tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thiết kế nội thất.

+ Thành thạo Autocad và 3Dsmax, biết sketchup là một lợi thế.

+ Có kinh nghiệm thiết kế nội thất ít nhất 2 năm.

+ Không sở hữu công ty hoặc hoạt động kinh doanh riêng. Gắn bó lâu dài, ít nhất từ 2,5 - 3 năm trở lên.

+ Sức khoẻ tốt, trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CONN DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường làm việc hiện đại, an toàn và thân thiện

+ Cơ hội học hỏi, sáng tạo và phát huy tối đa khả năng của bản thân

+ Được tiếp cận với các kiến thức về nội thất bởi các leader dày dặn kinh nghiệm

+ Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước

+ Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước

+ Tháng lương thứ 13 + Thưởng

