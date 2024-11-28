Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Amaryllis làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Amaryllis
- Hồ Chí Minh: 39 Đặng Tất, P. Tân Định Q1, TPHCM, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật chi tiết, bản vẽ 2D, 3D phục vụ cho quá trình sản xuất.
Vẽ hướng dẫn lắp ráp của sản phẩm
Thực hiện tính BOM, bàn giao quy trình kỹ thuật cho sản xuất.
Theo dõi quá trình sản xuất của sản phẩm để có điều chỉnh hợp lý
Ưu tiên biết Lập trình và chỉnh máy CNC sản xuất - không kinh nghiệm được đào tạo
Cập nhật thông tin sản xuất khi có thay đổi
Đảm bảo chất lượng và tính chính xác của các bản thiết kế trước khi chuyển sang giai đoạn sản xuất.
Làm việc độc lập và nhóm, hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm thiết kế gỗ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ,...
Có khả năng tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập và nhóm hiệu quả.
Ưu tiên Biết lập trình vận hành máy CNC
Tiếng Anh đọc hiểu văn bản, thông tin kỹ thuật
Khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt.
Tại Amaryllis Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo.
Có cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn và phát triển nghề nghiệp
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Được thưởng hiệu quả sản xuất và đánh giá tăng lương theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Amaryllis
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
