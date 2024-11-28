Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Amaryllis làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Đặng Tất, P. Tân Định Q1, TPHCM, Quận 1, Quận 1

Thiết kế và Kiến trúc

Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật chi tiết, bản vẽ 2D, 3D phục vụ cho quá trình sản xuất.

Vẽ hướng dẫn lắp ráp của sản phẩm

Thực hiện tính BOM, bàn giao quy trình kỹ thuật cho sản xuất.

Theo dõi quá trình sản xuất của sản phẩm để có điều chỉnh hợp lý

Ưu tiên biết Lập trình và chỉnh máy CNC sản xuất - không kinh nghiệm được đào tạo

Cập nhật thông tin sản xuất khi có thay đổi

Đảm bảo chất lượng và tính chính xác của các bản thiết kế trước khi chuyển sang giai đoạn sản xuất.

Làm việc độc lập và nhóm, hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng.

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng thành thạo các phần mềm của AutoDesk: Autocad + Sketchup

Có kinh nghiệm thiết kế gỗ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ,...

Có khả năng tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập và nhóm hiệu quả.

Ưu tiên Biết lập trình vận hành máy CNC

Tiếng Anh đọc hiểu văn bản, thông tin kỹ thuật

Khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo.

Có cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn và phát triển nghề nghiệp

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được thưởng hiệu quả sản xuất và đánh giá tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển

