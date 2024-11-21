Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP

Việc làm thiết kế thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

+ Liên tục cập nhật, nắm bắt xu hướng thời trang, xây dựng định hướng thời trang và lên concept cho các bộ sưu tập theo định hướng chiến lược phát triển của công ty.
+ Nghiên cứu chọn vải, phụ liệu trang trí và phối hợp với phòng sản xuất để kiểm soát Form dáng của sản phẩm đúng theo ý tưởng thiết kế.
+ Theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.
+ Phối hợp với các bộ phận để hoàn thiện và truyền tải đúng ý đồ của bộ sưu tập đến khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực thiết kế thời trang nữ.
- Thông thạo về nguyên phụ liệu ngành may mặc thời trang
- Style thiết kế trẻ trung, năng động
- Hiểu về kỹ thuật cắt và may.
- Chủ động, nhạy bén và có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực tốt.

Tại CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 9h00 - 17h00 từ thứ 2 đến Thứ 7.
- Được làm trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Thu nhập: 9 - 11 triệu (Tùy theo năng lực)
- Du lịch hàng năm công ty.
- Thưởng các ngày lễ lớn như 30/4 - 1/5, 2/9.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP

CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, ngõ 84 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

