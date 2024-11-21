Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

+ Liên tục cập nhật, nắm bắt xu hướng thời trang, xây dựng định hướng thời trang và lên concept cho các bộ sưu tập theo định hướng chiến lược phát triển của công ty.

+ Nghiên cứu chọn vải, phụ liệu trang trí và phối hợp với phòng sản xuất để kiểm soát Form dáng của sản phẩm đúng theo ý tưởng thiết kế.

+ Theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

+ Phối hợp với các bộ phận để hoàn thiện và truyền tải đúng ý đồ của bộ sưu tập đến khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực thiết kế thời trang nữ.

- Thông thạo về nguyên phụ liệu ngành may mặc thời trang

- Style thiết kế trẻ trung, năng động

- Hiểu về kỹ thuật cắt và may.

- Chủ động, nhạy bén và có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực tốt.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thời gian làm việc: 9h00 - 17h00 từ thứ 2 đến Thứ 7.

- Được làm trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Thu nhập: 9 - 11 triệu (Tùy theo năng lực)

- Du lịch hàng năm công ty.

- Thưởng các ngày lễ lớn như 30/4 - 1/5, 2/9.....

Cách Thức Ứng Tuyển

