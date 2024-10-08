Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tân Phú
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công Ty TNHH Tân Phú

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Tân Phú

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KĐT Lakeview City, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường - khách hàng:
- Nghiên cứu thị trường - khách hàng, xác định các xu hướng, chất liệu, phương pháp phù hợp cho sản phẩm theo đúng định hướng thương hiệu
- Đảm bảo sản phẩm thiết kế được cân đối giữa xu hướng thị trường, chiến lược kinh doanh và tối ưu hóa chi phí.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan về chất liệu sản phẩm, tìm kiếm chất liệu phù hợp với mẫu thiết kế
Thiết kế mẫu
- Lên ý tưởng thiết kế, vẽ phác thảo thiết kế cho đối tượng trẻ em từ 1-14 tuổi
- Thể hiện ý tưởng thiết kế qua bản vẽ, croquis, moodboard và các hình thức khác.
- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để hoàn thiện sản phẩm mẫu
- Xây dựng bộ sưu tập theo định hướng từ BGĐ
- Lên bảng mô tả chi tiết sản phẩm
- Phối hợp cùng Stylist hỗ trợ chụp mẫu, lên ý tưởng, concept
- Theo dõi đánh giá của khách hàng về các mẫu phẩm thiết kế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Thời trang (Ưu tiên các trường RMIT, LCDF, Tôn Đức Thắng, Văn Lang, Hutech...) Có khả năng diễn họa và thể hiện bản vẽ bằng tay và phần mềm chuyên dụng (Photoshop, Illustrator, 3D,...) Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 03 năm trong lĩnh vực thiết kế thời trang, đặc biệt là các dòng thời trang trẻ em, basic, sport Có kinh nghiệm/năng lực quản lý đội nhóm từ 2-3 người là một lợi thế Có kiến thức về cấu trúc sản phẩm, và kỹ thuật may, dựng Am hiểu về chất liệu, form dáng, màu sắc và các nguyên tắc thiết kế thời trang Có khả năng nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng thời trang. Có khả năng sáng tạo và tư duy thiết kế độc đáo Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt Là người tư duy tích cực, quyết liệt, không ngại thử nghiệm những ý tưởng mới Ưu tiên có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc, nghiên cứu và giao tiếp Khi gửi CV, bạn vui lòng đính kèm portfolio/behance/sản phẩm
Tại Công Ty TNHH Tân Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận Xét tăng lương theo định kỳ, theo năng lực bản thân và phát triển công việc; Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm; Đóng BHXH và các chính sách phúc lợi theo quy định; Cung cấp đầy đủ công cụ, dụng cụ trong quá trình làm việc; Môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, gắn bó lâu dài và nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tân Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tân Phú

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KĐT Lakeview City - Số nhà 33 - Đường 12A - Số 543 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

