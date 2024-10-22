Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Nhà xưởng số 2 đường Tiên Phong 7, Khu sản xuất loại 1, Lô SD - C - 07 - Khu công nghiệp BW Supply Chain City, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên lạc với khách hàng phát triển các mẫu, chỉnh sửa mẫu theo ý của khách hàng đến khi khách hàng chấp nhận mẫu. Kết hợp với bộ phận Chăm sóc khách hàng thực hiện layout đơn hàng và liên hệ với khách hàng về mẫu thiết kế đơn hàng. Theo dõi các bước kế tiếp trong quá trình sản xuất và giải quyết sự cố liên quan đến layout film. Kiểm tra mẫu thiếu kế và màu sắc trên mẫu của khách hàng gửi. Làm layout film cho mỗi đơn hàng và gửi cho nhà cung cấp để làm hoàn thành bản film trước để đưa vào sản xuất Tạo mã layout film và nhập mã lên phần mềm. Kết hợp với phòng mực để pha màu, làm mẫu theo ý của khách hàng. Kết hợp với bộ phận khuôn để chuẩn bị khuôn in. Lưu dữ liệu màu theo từng mẫu Kết hợp với sản xuất theo dõi mẫu sản xuất ra và giải quyết sự cố (nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên Trung thực, có trách nhiệm, cẩn thận. Quản lý thời gian và khối lượng công việc hiệu quả Biết sử dụng các phần mềm: illustrator, potoshop, corel

Tại CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực Thưởng tháng thứ 13 Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA

