Tuyển Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
- Quảng Ninh:

- Quảng Ninh

Thực hiện công tác xử lý nợ theo quy trình: tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống, phân tích, đề xuất phương án xử lý nợ phù hợp. Trực tiếp tiến hành các biện pháp xử lý nợ, gặp gỡ, làm việc với khách hàng và triển khai áp dụng các biện pháp xử lý nợ theo quy định. Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác xử lý nợ, quản lý tài sản thu nợ theo chỉ đạo của cấp quản lý. Phát hiện, kiểm tra, báo cáo các cấp quản lý các trường hợp đặc biệt (Gian lận, lừa đảo,...) Tuân thủ các chính sách và quy định nội bộ của Công ty, quy định của Pháp luật.
Thực hiện công tác xử lý nợ theo quy trình: tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống, phân tích, đề xuất phương án xử lý nợ phù hợp.
Trực tiếp tiến hành các biện pháp xử lý nợ, gặp gỡ, làm việc với khách hàng và triển khai áp dụng các biện pháp xử lý nợ theo quy định.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác xử lý nợ, quản lý tài sản thu nợ theo chỉ đạo của cấp quản lý.
Phát hiện, kiểm tra, báo cáo các cấp quản lý các trường hợp đặc biệt (Gian lận, lừa đảo,...)
Tuân thủ các chính sách và quy định nội bộ của Công ty, quy định của Pháp luật.

Ưu tiên có kinh nghiệm về thu hồi nợ Khả năng thuyết phục, giao tiếp & đàm phán. Hiểu biết về tin học văn phòng cơ bản. Giọng nói dễ nghe, không ngọng.
Ưu tiên có kinh nghiệm về thu hồi nợ
Khả năng thuyết phục, giao tiếp & đàm phán.
Hiểu biết về tin học văn phòng cơ bản.
Giọng nói dễ nghe, không ngọng.

Thu nhập: Lương cứng: 7,5 - 8,5 triệu đồng + thưởng theo số nợ thu hồi (mức thưởng hấp dẫn). Trung bình: 10 - 15 triệu/tháng Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, ... Được tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, gala dinner, annual trips, ... Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động. Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tài chính của Công ty. Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty. Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác
Thu nhập: Lương cứng: 7,5 - 8,5 triệu đồng + thưởng theo số nợ thu hồi (mức thưởng hấp dẫn). Trung bình: 10 - 15 triệu/tháng
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, ...
Được tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, gala dinner, annual trips, ...
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động.
Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tài chính của Công ty.
Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Toà nhà TNR Tower, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

