Tuyển Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện công tác xử lý nợ theo quy trình: tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống, phân tích, đề xuất phương án xử lý nợ phù hợp. Trực tiếp tiến hành các biện pháp xử lý nợ, gặp gỡ, làm việc với khách hàng và triển khai áp dụng các biện pháp xử lý nợ theo quy định. Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác xử lý nợ, quản lý tài sản thu nợ theo chỉ đạo của cấp quản lý. Phát hiện, kiểm tra, báo cáo các cấp quản lý các trường hợp đặc biệt (Gian lận, lừa đảo,...) Tuân thủ các chính sách và quy định nội bộ của Công ty, quy định của Pháp luật.

Thực hiện công tác xử lý nợ theo quy trình: tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống, phân tích, đề xuất phương án xử lý nợ phù hợp.

Trực tiếp tiến hành các biện pháp xử lý nợ, gặp gỡ, làm việc với khách hàng và triển khai áp dụng các biện pháp xử lý nợ theo quy định.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác xử lý nợ, quản lý tài sản thu nợ theo chỉ đạo của cấp quản lý.

Phát hiện, kiểm tra, báo cáo các cấp quản lý các trường hợp đặc biệt (Gian lận, lừa đảo,...)

Tuân thủ các chính sách và quy định nội bộ của Công ty, quy định của Pháp luật.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm về thu hồi nợ Khả năng thuyết phục, giao tiếp & đàm phán. Hiểu biết về tin học văn phòng cơ bản. Giọng nói dễ nghe, không ngọng.

Ưu tiên có kinh nghiệm về thu hồi nợ

Khả năng thuyết phục, giao tiếp & đàm phán.

Hiểu biết về tin học văn phòng cơ bản.

Giọng nói dễ nghe, không ngọng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng: 7,5 - 8,5 triệu đồng + thưởng theo số nợ thu hồi (mức thưởng hấp dẫn). Trung bình: 10 - 15 triệu/tháng Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, ... Được tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, gala dinner, annual trips, ... Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động. Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tài chính của Công ty. Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty. Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác

Thu nhập: Lương cứng: 7,5 - 8,5 triệu đồng + thưởng theo số nợ thu hồi (mức thưởng hấp dẫn). Trung bình: 10 - 15 triệu/tháng

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, ...

Được tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, gala dinner, annual trips, ...

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động.

Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tài chính của Công ty.

Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin