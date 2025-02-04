Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM TOÀN CẦU làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu tây CB5, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Nhập hàng theo yêu cầu của bộ phận mua hàng và theo quy định của Công ty về cân kiểm hàng hóa.

- Xuất hàng cho sản xuất theo lệnh sản xuất và theo yêu cầu của bộ phận có yêu cầu được phê duyệt.

- Quản lý hàng hoá, nguyên liệu về số lượng và chất lượng.

- Sắp xếp hàng hoá ngăn nắp, khoa học tuân thủ theo các quy định của Công ty

- Theo dõi các tổ sản xuất ghi chép các biểu mẫu liên quan đến xuất- nhập- sử dụng nguyên liệu cho sản xuất, các loại bao bì đóng gói.

- Theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn.

- Hàng tháng kiểm kê số lượng tồn thực tế để đối chiếu với số lượng tồn sổ sách.

- Tuân thủ qui tắc về PCCC- an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy định của công ty.

- Chấp hành phân công công việc của quản lý và cấp trên. Đáp ứng đúng, đủ theo yêu cầu .

- Phối hợp với các Phòng ban khác đảm bảo hàng hóa duy trì ổn định sản xuất.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Nam từ 25-45 tuổi

- Tốt nghiệp Trung câp trở lên các chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương, có khả năng xử lý tình huống, giao tiếp tốt, có thể sắp xếp tăng ca thường xuyên .

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương chính : Từ 9.000.000 -10.000.000 VNĐ , không bao gồm lương tăng ca.

- Đóng BHXH,BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động.

- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng ngày lễ, tết, hiếu hỉ, sinh nhật.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng.

- Được đi du lịch, team building định kì hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM TOÀN CẦU

