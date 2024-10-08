Tuyển Nhân Viên Thu Mua thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tìm kiếm nhà cung cấp (NCC) mới, luôn đảm bảo số lượng nhà cung cấp đã đánh giá và sẵn có trong danh mục nhà cung ứng Soạn thảo Hợp đồng mua hàng, hỗ trợ trưởng nhóm trong việc xem xét và đánh giá hợp đồng cung ứng Hỗ trợ cho việc quản lý kho, nhập xuất hàng hóa Theo dõi, cập nhật thông tin nhà cung cấp chính thức theo vào file data NCC theo quy định của công ty; Kiểm tra và đối chiếu chất lượng sản phẩm theo yêu cầu Lên kế hoạch mua hàng, lập dự toán chi phí Theo dõi tình hình xuất nhập hàng hóa, làm báo cáo xuất nhập tồn kho Hỗ trợ kiểm kê, đối soát hàng hóa Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn Kiểm tra, kiểm soát số lượng và chất lượng các loại trang thiết bị, CCDC thuộc bộ phận bếp, để xuất sửa chữa, thay thế; Theo dõi việc sử dụng thực phẩm, bảo đảm sử dụng thực phẩm luân phiên theo nguyên tắc FiFo; Phối hợp, hỗ trợ tốt các đồng nghiệp và các bộ phận liên quan trong nhà hàng; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và cấp trên.

Tìm kiếm nhà cung cấp (NCC) mới, luôn đảm bảo số lượng nhà cung cấp đã đánh giá và sẵn có trong danh mục nhà cung ứng

Soạn thảo Hợp đồng mua hàng, hỗ trợ trưởng nhóm trong việc xem xét và đánh giá hợp đồng cung ứng Hỗ trợ cho việc quản lý kho, nhập xuất hàng hóa

Theo dõi, cập nhật thông tin nhà cung cấp chính thức theo vào file data NCC theo quy định của công ty;

Kiểm tra và đối chiếu chất lượng sản phẩm theo yêu cầu

Lên kế hoạch mua hàng, lập dự toán chi phí

Theo dõi tình hình xuất nhập hàng hóa, làm báo cáo xuất nhập tồn kho

Hỗ trợ kiểm kê, đối soát hàng hóa

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng

Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn Kiểm tra, kiểm soát số lượng và chất lượng các loại trang thiết bị, CCDC thuộc bộ phận bếp, để xuất sửa chữa, thay thế;

Theo dõi việc sử dụng thực phẩm, bảo đảm sử dụng thực phẩm luân phiên theo nguyên tắc FiFo;

Phối hợp, hỗ trợ tốt các đồng nghiệp và các bộ phận liên quan trong nhà hàng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học có chuyên ngành liên quan Có kiến thức về nghiệp vụ mua hàng Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office, đặc biệt là Excel Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm Chịu khó, tỉ mỉ, cẩn thận Có trách nhiệm cao với công việc, gắn bó lâu dài với công ty

Tốt nghiệp đại học có chuyên ngành liên quan

Có kiến thức về nghiệp vụ mua hàng

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office, đặc biệt là Excel

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

Chịu khó, tỉ mỉ, cẩn thận

Có trách nhiệm cao với công việc, gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (15-18tr) + 2 triệu phụ cấp xăng xe Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nhận chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho CBNV và người thân Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (15-18tr) + 2 triệu phụ cấp xăng xe

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường

Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nhận chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho CBNV và người thân

Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin