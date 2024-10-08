Tuyển Nhân Viên Thu Mua thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO
- Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Tìm kiếm nhà cung cấp (NCC) mới, luôn đảm bảo số lượng nhà cung cấp đã đánh giá và sẵn có trong danh mục nhà cung ứng
Soạn thảo Hợp đồng mua hàng, hỗ trợ trưởng nhóm trong việc xem xét và đánh giá hợp đồng cung ứng
Hỗ trợ cho việc quản lý kho, nhập xuất hàng hóa
Theo dõi, cập nhật thông tin nhà cung cấp chính thức theo vào file data NCC theo quy định của công ty;
Kiểm tra và đối chiếu chất lượng sản phẩm theo yêu cầu
Lên kế hoạch mua hàng, lập dự toán chi phí
Theo dõi tình hình xuất nhập hàng hóa, làm báo cáo xuất nhập tồn kho
Hỗ trợ kiểm kê, đối soát hàng hóa
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng
Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn
Kiểm tra, kiểm soát số lượng và chất lượng các loại trang thiết bị, CCDC thuộc bộ phận bếp, để xuất sửa chữa, thay thế;
Theo dõi việc sử dụng thực phẩm, bảo đảm sử dụng thực phẩm luân phiên theo nguyên tắc FiFo;
Phối hợp, hỗ trợ tốt các đồng nghiệp và các bộ phận liên quan trong nhà hàng;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học có chuyên ngành liên quan
Có kiến thức về nghiệp vụ mua hàng
Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm
Chịu khó, tỉ mỉ, cẩn thận
Có trách nhiệm cao với công việc, gắn bó lâu dài với công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực (15-18tr) + 2 triệu phụ cấp xăng xe
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường
Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nhận chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho CBNV và người thân
Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
