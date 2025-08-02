Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP MDL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 632 TÔ NGỌC VÂN, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các bộ phận nội bộ để xử lý các vấn đề phát sinh.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo dịch vụ được vận hành trơn tru.

Thực hiện các báo cáo công việc định kỳ hoặc theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Logistics, Ngoại ngữ hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, đặc biệt trong ngành Logistics hoặc - dịch vụ chuyển phát nhanh; không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huố ng linh hoạt và kiên nhẫn với khách hàng.

- Có khả năng lắng nghe, đồ ng cảm và duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng.

- Học hỏi nhanh, cẩn thận, tỉ mỉ và chủ động trong công việc.

- Có tinh thầ n trách nhiệm cao, cầu tiến, hòa đồ ng và hỗ trợ đội nhóm.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Giao tiếp tiếng Việt lưu loát, có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP MDL Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khi lên chính thức sẽ có phép năm

- Được hưởng lương tháng 13 và thưởng tết theo cơ chế của công ty

- Được hưởng đầy đủ chế độ lao động theo Quy định nhà nước: BHXH, BHYT....

- Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến và mức thu nhập hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP MDL

