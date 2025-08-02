Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XANH HẠ LONG EPC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Lô 1 - 11, Khu Công nghiệp Cái Lân, Giếng Đáy, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực sản xuất.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, bán hàng.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất.

Thành thạo ngoại ngữ

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có phương tiện đi lại và sẵn sàng đi công tác.

Nắm vững các nghiệp vụ xuất nhập khẩu là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XANH HẠ LONG EPC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn, được thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.

Các hoạt động team building, nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XANH HẠ LONG EPC

