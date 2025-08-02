Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LALAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 38 Louis 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Rà soát và đảm bảo số dư các tài khoản trên bảng cân đối kế toán.

Kiểm soát doanh thu trên hóa đơn đầu ra, chi phí trên hóa đơn đầu vào và các chi phí hợp lệ theo luật định. Đề xuất các giải pháp với Kế toán trưởng để tối ưu hoạt động hạch toán kế toán.

Soát xét hồ sơ thanh toán hàng ngày.

Hạch toán chi phí theo khoản mục, phòng ban.

Rà soát số dư tài khoản phải thu, phải trả. Đối chiếu hàng tháng với phòng kinh doanh, phòng mua hàng.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng…

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ứng viên đã từng làm ở các công ty du lịch, dịch vụ bán lẻ…là một lợi thế.

Nắm vững quy định thuế hiện hành, có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LALAGO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Thoả thuận, trao đổi theo năng lực thực tế.

Thưởng tháng 13, xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Đóng BHXH đầy đủ theo luật, thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản….

Tham gia các sự kiện hoạt động nội bộ: Team building, Company trip, YEP, 8-3, 20-10,....tham gia các hoạt động, phong trào thi đua khen thưởng của công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đa số là Gen Z thân thiện, hỗ trợ nhiệt tình.

Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng mềm phục vụ công việc.

Ăn nhẹ, trà chiều, cafe hàng ngày…

Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại công ty du lịch – dịch vụ đang tăng trưởng mạnh và định hướng mở rộng toàn quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LALAGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin