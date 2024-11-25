Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC

Thu mua/Mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 363 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá các nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị...
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp.
Thực hiện đàm phán, thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với các nhà cung cấp.
Quản lý hợp đồng mua hàng, đảm bảo việc giao hàng đúng tiến độ, chất lượng và số lượng. Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhận hàng từ nhà cung cấp.
Theo dõi và quản lý tồn kho nguyên vật liệu, dự báo nhu cầu nguyên vật liệu.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng.
Cập nhật thông tin thị trường, giá cả nguyên vật liệu.
Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực mua hàng.
Nắm vững các quy trình mua hàng, quản lý hợp đồng.
Có kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.
Ham học hỏi, thân thiện, hòa đồng.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
chịu được áp lực công việc cao.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Tại Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến trong công việc cao.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC

Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 363 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ , quận Tân Phú

