Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 484, Kp. Khánh Lộc, P. Tân phước Khánh, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận đề xuất mua hàng của các bộ phận, lên kế hoạch mua hàng

- Tìm kiếm nhà cung cấp, so sánh báo giá và lựa chọn nhà cung cấp tối ưu

-Theo dõi tiến độ hàng hóa của NCC

- Tham gia quá trình cung ứng: nhận đặt hàng – đặt hàng – xác nhận đơn hàng – xác nhận công nợ- Gửi đề nghị thanh toán

- Kiểm tra và làm công nợ với nhà cung cấp, làm báo cáo hàng tháng

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc Điều hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực sản xuất nội thất

- Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên về mảng gia công hàng trắng (gỗ), veneer, Kim Loại

-Chịu khó đến kiểm tra trực tiếp tiến độ hàng hóa tại NCC.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách lương, thưởng và phúc lợi tốt; các ngày nghỉ lễ theo quy định.

- Phụ cấp và thưởng theo quy định công ty.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi vào làm việc chính thức.

- Được tăng lương theo định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin