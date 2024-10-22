Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 484, Kp. Khánh Lộc, P. Tân phước Khánh, Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận đề xuất mua hàng của các bộ phận, lên kế hoạch mua hàng
- Tìm kiếm nhà cung cấp, so sánh báo giá và lựa chọn nhà cung cấp tối ưu
-Theo dõi tiến độ hàng hóa của NCC
- Tham gia quá trình cung ứng: nhận đặt hàng – đặt hàng – xác nhận đơn hàng – xác nhận công nợ- Gửi đề nghị thanh toán
- Kiểm tra và làm công nợ với nhà cung cấp, làm báo cáo hàng tháng
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc Điều hành.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực sản xuất nội thất
- Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên về mảng gia công hàng trắng (gỗ), veneer, Kim Loại
-Chịu khó đến kiểm tra trực tiếp tiến độ hàng hóa tại NCC.
- Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên về mảng gia công hàng trắng (gỗ), veneer, Kim Loại
-Chịu khó đến kiểm tra trực tiếp tiến độ hàng hóa tại NCC.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Chính sách lương, thưởng và phúc lợi tốt; các ngày nghỉ lễ theo quy định.
- Phụ cấp và thưởng theo quy định công ty.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi vào làm việc chính thức.
- Được tăng lương theo định kỳ.
- Phụ cấp và thưởng theo quy định công ty.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi vào làm việc chính thức.
- Được tăng lương theo định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI