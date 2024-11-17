Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: KCN Đại An, P. Tứ Minh, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất
Thực hiện quy trình mua hàng từ khâu đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng đến nhận hàng
Quản lý và cập nhật danh sách nhà cung cấp, giá cả và điều khoản hợp đồng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo nguồn cung ứng ổn định, chất lượng và đúng tiến độ
Tham gia đàm phán với nhà cung cấp về giá cả, chất lượng và điều khoản giao hàng
Theo dõi xu hướng thị trường và giá cả nguyên vật liệu để đưa ra các đề xuất mua hàng hiệu quả
Lập và quản lý các báo cáo liên quan đến hoạt động mua hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương hoặc các ngành liên quan
Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung
Có kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tỉ mỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động, linh hoạt và có khả năng xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN)
Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng mua hàng và quy trình sản xuất
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô XN 43, Khu công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

