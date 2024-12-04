Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
120 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô A, KDC City Land số 99 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
- Thanh toán, tính tiền cho khách hàng
- Đảm bảo thu tiền chính xác
- Tiếp nhận và xử lý thông tin từ khách hàng
- Hỗ trợ và tư vấn về các dịch vụ khi khách hàng thắc mắc
- Báo cáo các vấn đề bất thường với trưởng bộ phận
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ nữ từ 18 đến 45 tuổi
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng
- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc
- Ưu tiên sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết
- Đáp ứng thời gian làm thời vụ đến 28 Tết Âm lịch (02/1/2025 - 27/01/2025)
Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập lên tới 6 triệu/tháng + thưởng gắn bó Tết
- Ca làm việc 8 tiếng/ngày, xoay ca linh hoạt (tùy theo vị trí, khu vực)
- Được hướng dẫn và đào tạo nghề siêu thị
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
