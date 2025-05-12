Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Cổ Phần D1 Concepts làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 52, Bitexco Financial Tower, 36 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

1. Đối với Phòng Kế toán:

Chuẩn bị công việc vào ca

- Kiểm tra toàn bộ quầy, xem xét sổ giao ban, xem xét các máy móc, các loại thiết bị dành cho thu ngân.

- Xem xét định mức tiền lẻ, tự đi đổi cho đủ định mức.

- Xem xét số lượng biểu mẫu cần dùng theo định mức để bồ sung kịp thời.

- Kiểm tra hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT) của ca làm việc trước.

Thực hiện quy trình thanh toán cho khách

- In hóa đơn từ máy tính tiền (tính giảm giá cho khách hàng nếu có thẻ VIP, Phiếu giảm giá).

- Nhận tiền từ của khách từ phục vụ.

- Thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng cho khách hàng (nếu có)

- Kiểm tra chính xác thông tin ghi hoá đơn, theo dõi việc xuất hoá đơn và gửi hoá đơn cho khách hàng.

Sắp xếp công việc cuối ca

- Ghi các nội dung vướng mắc vào sổ giao ban cho ca sau

- Kiểm đếm tiền và nộp cho người nhận theo biểu mẫu của công ty.

- In các báo cáo bán hàng vào cuối ngày.

- Sắp xếp các hồ sơ, chứng từ thanh toán.

- Báo cáo cấp trên ngay khi có sự cố, vấn đề xảy ra tại ca làm việc của mình.

2. Công việc khác:

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức: Tốt nghiệp trung cấp, nắm bắt vấn đề nhanh.

2. Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm thu ngân là một lợi thế.

3. Kỹ năng máy tính: Tin học văn phòng

4. Ngoại ngữ: Biết tiếng anh hoặc tiếng trung là một lợi thế

5. Yêu cầu cụ thể khác: Kỹ năng giao tiếp, tính cách trung thực, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Quyền Lợi

1. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

2. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

3. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

4. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

5. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

