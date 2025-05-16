Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Nhân viên Thu ngân

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 99, Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Chức năng : Tiếp đón khách hàng
- Tham gia vào việc nâng cao hình ảnh của cửa hàng và của Công ty
- Lịch sự đón tiếp khác hàng qua nụ cười, lời nói, cách chào hỏi
- Hỗ trợ khách hàng cho hàng hóa vào túi
- Đảm bảo bàn thu ngân nơi làm việc luôn sạch sẽ và thông thoáng
- Cung cấp thông tin cho khách hàng về các dịch vụ, ưu đãi, chương trình khuyến mãi…
Chức năng : Ghi nhận hàng hóa
- Thao tác cẩn thận với hàng hóa
- Ghi nhận hàng hóa cẩn thận, chính xác
- Định giá chính xác các mặt hàng khách hàng mua. Phân biệt được hàng hóa ở các bộ phận khác nhau
Chức năng : Thu tiền vào quỹ
Tôn trọng các thủ tục thu ngân
Chức năng : Kiểm soát thất thoát hàng hóa
- Đảm bảo ghi nhận qua máy tính tiền toàn bộ các mặt hàng mà khách hàng mua
- Đảm bảo toàn bộ các mặt hàng mà khách hàng mua phải được để lên mặt quầy
- Kiểm tra tính thống nhất giữa giá ghi trên máy và giá trị của mặt hàng (nhất là các mặt hàng có giá trị cao như rượu, mỹ phẩm…)
- Báo cáo các vấn đề bất thường với trưởng bộ phận thu ngân (sai giá, hàng không hiện trên máy…)
Chức năng khác :
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc tại siêu thị là một lợi thế
- Thành thạo đếm, tính tiền

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bhxh, bhyt,btn theo luật
Lương tháng 13+ Bonus Thu ngân khi đạt tốc độ
Phụ cấp trách nhiệm
Bảo hiểm tai nạn 24/7
Tham gia du lịch hằng năm
Chính sách ưu đãi khi mua sắm tại các cửa hàng thuộc Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 163 Phan Đăng Lưu, P1, Phú Nhuận, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

