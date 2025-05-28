Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH TM DV WOK OF LOVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

+ Tiếp nhận và xử lý thanh toán của khách hàng (tiền mặt, thẻ).

+ In hóa đơn, kiểm tra và đảm bảo chính xác.

+ Đảm bảo khu vực thu ngân gọn gàng và sạch sẽ.

+ Chào đón, hướng dẫn khách và giới thiệu thực đơn.

+ Hỗ trợ phục vụ đồ ăn, đồ uống và dọn dẹp bàn sau khi khách ăn xong.

+ Giúp đỡ nhân viên phục vụ khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là lợi thế, không sẽ được hướng dẫn.

- Tiếng Hàn chỉ cần giao tiếp cơ bản

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV WOK OF LOVE Thì Được Hưởng Những Gì

+ Bao cơm.

+ Làm tốt sẽ được Sếp thưởng hàng tháng

+ Off 3 lần trong tháng. Không off thứ 6,7,CN

+ Liên hoan

+ Lễ tết thưởng theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV WOK OF LOVE

