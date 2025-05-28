Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH TM DV WOK OF LOVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH TM DV WOK OF LOVE
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 20 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
+ Tiếp nhận và xử lý thanh toán của khách hàng (tiền mặt, thẻ).
+ In hóa đơn, kiểm tra và đảm bảo chính xác.
+ Đảm bảo khu vực thu ngân gọn gàng và sạch sẽ.
+ Chào đón, hướng dẫn khách và giới thiệu thực đơn.
+ Hỗ trợ phục vụ đồ ăn, đồ uống và dọn dẹp bàn sau khi khách ăn xong.
+ Giúp đỡ nhân viên phục vụ khi cần thiết.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là lợi thế, không sẽ được hướng dẫn.
- Tiếng Hàn chỉ cần giao tiếp cơ bản
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TM DV WOK OF LOVE Thì Được Hưởng Những Gì
+ Bao cơm.
+ Làm tốt sẽ được Sếp thưởng hàng tháng
+ Off 3 lần trong tháng. Không off thứ 6,7,CN
+ Liên hoan
+ Lễ tết thưởng theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV WOK OF LOVE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
