Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19M Nguyễn Hữu Cảnh Phường 19, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Thực hiện các hoạt động thu chi tại nhà hàng

Quản lý Đơn hàng đặt của khách hàng/ Đặt hàng về cho nhà hàng

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của thực khách

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên thu ngân

Giao tiếp tiếng Anh ở mức cơ bản

Thành thạo Word, Excel

Có sức khỏe tốt - Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH và BHYT theo quy định của nhà nước

Lương thưởng tháng 13, thưởng Tết, du lịch hàng năm

Compnay trip, training và xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.