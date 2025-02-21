Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19M Nguyễn Hữu Cảnh Phường 19, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
Thực hiện các hoạt động thu chi tại nhà hàng
Quản lý Đơn hàng đặt của khách hàng/ Đặt hàng về cho nhà hàng
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của thực khách
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên thu ngân
Giao tiếp tiếng Anh ở mức cơ bản
Thành thạo Word, Excel
Có sức khỏe tốt - Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH và BHYT theo quy định của nhà nước
Lương thưởng tháng 13, thưởng Tết, du lịch hàng năm
Compnay trip, training và xét tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS
