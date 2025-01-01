Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ BẢO PHONG làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ BẢO PHONG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tây Ninh: Bờ Bắc kênh Tây (cầu K18), Ninh Lợi, Tây Ninh, TP Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận
• Giới thiệu các sản phẩm đồ uống cho khách hàng.
• Phụ trách bán hàng, thu ngân.
• Hỗ trợ pha chế các đồ uống.
• Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc...
• Thực hiện các công việc khác với sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: 20 - 25 tuổi.
• Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.
• Trung thực, cẩn thận & ưu tiên có kinh nghiệm
• Thời gian làm việc : Ca 1: 6h00 – 14h00 tất cả các ngày. Ca 2: 14h00 – 22h00 tất cả các ngày.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ BẢO PHONG Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương thoả thuận, Thưởng các dịp Lễ tết.
• Có cơ hội nâng cấp bản thân, môi trường văn minh, lịch sự.
• Được đào tạo
• Đi du lịch hằng năm
• Thưởng sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ BẢO PHONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
