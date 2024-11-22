Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK06

- 07 đường Hồng Tiến, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, cạnh tranh để xây dựng và thực hiện chiến lược, chương trình digital marketing cho các sản phẩm thực phẩm chức năng đa dạng của công ty.
Trực tiếp thiết kế và sản xuất nội dung sáng tạo (hình ảnh, video) cho các hoạt động tiếp thị, quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, website, và các kênh bán hàng online.
Tìm kiếm, tiếp cận, đàm phán đối tác, kênh phân phối có nhu cầu và khả năng bán sản phẩm.
Chịu trách nhiệm cuối cùng về doanh số bán được chuyển đổi từ các hoạt động trên.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, cạnh tranh để xây dựng và thực hiện chiến lược, chương trình digital marketing cho các sản phẩm thực phẩm chức năng đa dạng của công ty.
Trực tiếp thiết kế và sản xuất nội dung sáng tạo (hình ảnh, video) cho các hoạt động tiếp thị, quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, website, và các kênh bán hàng online.
Tìm kiếm, tiếp cận, đàm phán đối tác, kênh phân phối có nhu cầu và khả năng bán sản phẩm.Chịu trách nhiệm cuối cùng về doanh số bán được chuyển đổi từ các hoạt động trên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo và có cơ hội phát triển bản thân
Được chủ động phát triển trên nền tảng thương hiệu lớn, giàu tiềm năng.
Thu nhập cao, ổn định từ hoa hồng của tập khách hàng do cá nhân phát triển được cũng như doanh số bán trực tiếp từ hoạt động marketing.
Lương cứng 10- 15 tr VNĐ/ tháng tùy vào kinh nghiệm, trình độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO

CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 431 Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

