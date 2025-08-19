Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 80 Triệu

Mức lương 60 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 93 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 60 - 80 Triệu

- Xây dựng chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh cho toàn bộ thương hiệu.

- Phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho từng khu vực, thị trường.

- Lập dự báo doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới.

- Thực hiện các chương trình kinh doanh bằng việc phát triển các kế hoạch hành động.

- Phối hợp với phòng Marketing để xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch Marketing, Sales hàng tháng/ hàng năm.

- Thực hiện công tác truyền thông đối ngoại cùng với phòng Marketing.

- Lập kế hoạch dự toán ngân sách trình Ban lãnh đạo công ty xem xét. Thực hiện theo kế hoạch ngân sách của công ty cho hoạt động xúc tiến kinh doanh.

- Đánh giá thông tin về đối thủ cạnh tranh, về khách hàng và thị trường.

- Xây dựng, quản lý phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng, phù hợp với văn hóa, giá trị cốt lõi Công ty đáp ứng mục tiêu chiến lược, tầm nhìn Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy chế, qui định đã đề ra của nhân viên cấp dưới.

- Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo công ty giao.

Với Mức Lương 60 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên Nam/LGBT; Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa, thẩm mỹ, y tế, ngành dịch vụ.

- Khả năng thiết lập Khách hàng các kênh ngành nha khoa. Có kinh nghiệm xây dựng, triển khai hệ thống chuỗi.

- Có khả năng lãnh đạo, lập chiến lược, kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc, tạo động lực cho nhân viên làm việc hiệu quả.

- Quyết đoán, khả năng tạo ảnh hưởng và dẫn dắt đội ngũ tốt.

-Có thể đi công tác khi cần thiết.

Tại CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 60 - 80 triệu theo năng lực (Lương cơ bản + Lương KD) hoặc thỏa thuận theo năng lực thực tế.

- Phụ cấp cơm trưa 40k/ngày làm việc+ Phụ cấp trang thiết bị phương tiện làm việc (máy tính)

-Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Chế độ khám sức khỏe theo định kỳ.

- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: lương tháng 13, thưởng thâm niên, sáng kiến, nhân viên xuất sắc....

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

- Được ưu đãi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, y tế chuyên khoa của tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin