Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Đường CN7, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh số, mở rộng thị trường.

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động Marketing & Sales, đảm bảo hiệu quả truyền thông thương hiệu và tối ưu chi phí.

Phát triển đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, mang lại doanh thu bền vững.

Xây dựng và định hướng chiến lược PR – truyền thông thương hiệu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với mục tiêu kinh doanh từng giai đoạn.

Giám sát và đảm bảo hình ảnh thương hiệu đồng nhất trên tất cả các kênh truyền thông online (website, fanpage, social media, Google, báo chí).

Đề xuất và triển khai các chiến dịch branding trọng điểm, đồng thời chỉ đạo triển khai và đo lường hiệu quả.

Xây dựng và điều hành kế hoạch Digital Marketing: Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Seeding, KOLs/KOCs.

Tối ưu nguồn lực Marketing thông qua chiến lược “Marketing 0 đồng” (SEO, viral content, cộng đồng, group).

Giám sát, đánh giá và tối ưu hiệu quả các chiến dịch marketing định kỳ.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Sales để đảm bảo chất lượng và số lượng data khách hàng tiềm năng.

Xây dựng và quản lý cơ cấu 2 đội sales:

Đội 1: Tập trung khai thác và chốt đơn từ nguồn data marketing.

Đội 2: Chủ động tìm kiếm khách hàng mới kết hợp chốt đơn.

Thiết lập chỉ tiêu KPI theo tuần/tháng/quý; giám sát và thúc đẩy đội ngũ đạt mục tiêu kinh doanh.

Đào tạo, huấn luyện đội ngũ về kỹ năng sales, telesales, chăm sóc khách hàng và đàm phán – chốt hợp đồng.

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình bán hàng O2O (Online to Offline) và hệ thống CSKH sau bán để nâng cao trải nghiệm và duy trì khách hàng trung thành.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam/Nữ - Độ tuổi: Từ 28 – 45

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc liên quan.

Có ít nhất 3–5 năm kinh nghiệm quản lý cấp trưởng phòng/giám đốc lĩnh vực Sales & Marketing (ưu tiên ngành B2B, sản xuất, thiết bị, nội thất, cơ khí, thương mại).

Am hiểu sâu về Digital Marketing (Ads, SEO, Content, Viral).

Có kỹ năng xây dựng chiến lược và triển khai kế hoạch kinh doanh.

Kỹ năng quản lý, đào tạo và dẫn dắt đội ngũ.

Khả năng phân tích số liệu, tối ưu chi phí và đưa ra quyết định nhanh.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển hệ thống đại lý/nhà phân phối.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 15-30M (Thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng doanh số + % lợi nhuận, thưởng theo hiệu quả chiến dịch Marketing & Sales.

Cơ hội thăng tiến lên Giám đốc điều hành/Đối tác chiến lược khi phát triển hệ thống

Làm việc trong môi trường minh bạch, có định hướng phát triển lâu dài

Tham gia chế độ BHXH, nghỉ lễ, thưởng lễ, Tết theo quy định công ty.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, ăn uống vui chơi cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT

