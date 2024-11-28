Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KIM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KIM THÀNH
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KIM THÀNH

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 trung tâm thương mại V+ , toà Hoà Bình Green số 505 Minh Khai,Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội., Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Gọi điện hỗ trợ khách hàng đang sử dụng dịch vụ của các nhà mạng lớn ( như VINAPHONE, VIETTEL, MOBIPHONE,..) cung cấp thời gian sử dụng của dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Khai thác tìm hiểu nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng để tư vấn dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Chịu trách nhiệm và đảm bảo chỉ số KPI.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ Tuổi từ 19-35 tuổi.
Giọng nói rõ ràng, Dễ nghe.
Tư Duy nhanh nhẹn , Có thái độ làm việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KIM THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Cạnh Tranh : Có Lương Cứng, ngoài ra Lương được chia nhiều mức khác nhau tuỳ theo năng lực của nhân viên từ 7-30 M cho tới không giới hạn
Công việc đơn giản, dễ làm quen : Với đặc điểm hỗ trợ khách hàng nhà mạng ( sản phẩm chính thống , uy tín ) và chỉ hỗ trợ khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ nên rất thuận lợi để thuyết phục và hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ tiếp.
Thưởng nhiều và hấp dẫn bao gồm : Thường nóng, Thường best saler, Thưởng theo tháng,..
Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại
Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
Môi trường làm việc minh bạch, trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KIM THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KIM THÀNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

