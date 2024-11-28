Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KIM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 trung tâm thương mại V+ , toà Hoà Bình Green số 505 Minh Khai,Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội., Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Gọi điện hỗ trợ khách hàng đang sử dụng dịch vụ của các nhà mạng lớn ( như VINAPHONE, VIETTEL, MOBIPHONE,..) cung cấp thời gian sử dụng của dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Khai thác tìm hiểu nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng để tư vấn dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Chịu trách nhiệm và đảm bảo chỉ số KPI.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ Tuổi từ 19-35 tuổi.

Giọng nói rõ ràng, Dễ nghe.

Tư Duy nhanh nhẹn , Có thái độ làm việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KIM THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Cạnh Tranh : Có Lương Cứng, ngoài ra Lương được chia nhiều mức khác nhau tuỳ theo năng lực của nhân viên từ 7-30 M cho tới không giới hạn

Công việc đơn giản, dễ làm quen : Với đặc điểm hỗ trợ khách hàng nhà mạng ( sản phẩm chính thống , uy tín ) và chỉ hỗ trợ khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ nên rất thuận lợi để thuyết phục và hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ tiếp.

Thưởng nhiều và hấp dẫn bao gồm : Thường nóng, Thường best saler, Thưởng theo tháng,..

Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại

Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Môi trường làm việc minh bạch, trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KIM THÀNH

