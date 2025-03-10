Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI
Mức lương
30 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 30 - 100 Triệu
Tìm kiếm khách hàng
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, từ tư vấn cho đến ký kết hợp đồng
Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Với Mức Lương 30 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không giới hạn độ tuổi
Yêu thích kinh doanh và đam mê BĐS
Có phương tiện đi lại, phone
Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Hoa hồng nhận ngay trong 24h giao dịch
Tự chủ thời gian, tự chủ công việc...
Được đào tạo về kiến thức bất động sản, định giá, tư duy khi phân tích Bất động sản và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, đàm phán
Tham gia các hoạt động: văn nghệ, thể thao, du lịch...
Truy cập vào nguồn hàng trên 40.000 căn nhà đang bán trên Toàn quốc, 300 Group bán hàng Facebook.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI
