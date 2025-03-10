Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 100 Triệu

Mức lương 30 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 30 - 100 Triệu

Tìm kiếm khách hàng

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, từ tư vấn cho đến ký kết hợp đồng

Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Không giới hạn độ tuổi

Yêu thích kinh doanh và đam mê BĐS

Có phương tiện đi lại, phone

Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Hoa hồng nhận ngay trong 24h giao dịch

Tự chủ thời gian, tự chủ công việc...

Được đào tạo về kiến thức bất động sản, định giá, tư duy khi phân tích Bất động sản và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, đàm phán

Tham gia các hoạt động: văn nghệ, thể thao, du lịch...

Truy cập vào nguồn hàng trên 40.000 căn nhà đang bán trên Toàn quốc, 300 Group bán hàng Facebook.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI

