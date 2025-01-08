Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Mức lương
12 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- R6

- L2B

- 08B, khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Giới thiệu, tư vấn giải pháp tài chính về BĐS và thuyết phục khách hàng đầu tư dự án của công ty.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tìm kiếm khách hàng qua các kênh được hướng dẫn và cung cấp data.
Nghiên cứu chiến dịch kinh doanh, xây dựng đội nhóm để có cơ hội thăng tiến các vị trí cao hơn.
Tham gia các buổi đào tạo, đi thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh theo hướng dẫn của đội, nhóm, lãnh đạo Công ty.
Tham gia các sự kiện bán hàng, vinh danh, khen thưởng của Công ty và Chủ đầu tư
Tham gia các buổi Teambuiding, hoạt động văn hóa doanh nghiệp, gắn kết nội bộ của Công ty.
Tất cả các nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức dự án, kỹ năng mềm… sẽ được đào tạo và hướng dẫn kèm cặp từ Trưởng phòng/ Giám đốc Kinh doanh cho đến khi ra doanh số.

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phương tiện làm việc và di chuyển: Xe máy, điện thoại, laptop.
Không yêu cầu giới tính, độ tuổi từ 19 trở lên.
Không yêu cầu kinh nghiệm về BĐS sẽ được đào tạo và dẫn dắt từ đầu.
Các ứng viên có kinh nghiệm BĐS sẽ được phát triển lên vị trí trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh.
Nhanh nhẹn, kiên trì, kỷ luật, đoàn kết, chịu khó quan sát và không ngừng học hỏi phát triển bản thân

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng+ Hoa hồng + thưởng nóng từ Chủ đầu tư + thưởng Công ty (Thu nhập từ 100 – 500 triệu/GD).
Chưa áp doanh số trong các tháng đầu, được đào tạo, kèm cặp đội nhóm cùng phát triển.
Hỗ trợ chi phí Marketing 50% - 100%.
Được training, hỗ trợ chốt hợp đồng.
Đóng BHXH đầy đủ, tham gia các chương trình gắn kết, Teambuilding hằng năm, thưởng sinh nhật, thưởng lễ tết các dịp,…
Thử việc 85% lương cứng.Từ 1-2 tháng.
Riêng khu vực Hà Nội – Phụ cấp 1.000.000 ( thời gian thử việc hoặc tháng đủ doanh số )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, lô E187 khu Shophouse Châu âu, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

