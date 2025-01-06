Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 233 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, đánh giá,báo cáo mặt bằngdựa trên tiêu chí tìm kiếm mặt bằng của Công ty;

Tìm kiếm, đánh giá,

báo cáo mặt bằng

dựa trên tiêu chí tìm kiếm mặt bằng của Công ty;

Tìm kiếm và khảo sát thị trường quanh mặt bằng và tiến hành báo cáo cho cấp trên trực tiếp;

Đàm phán và hỗ trợ ký kết hợp đồng thuê các mặt bằng kinh doanh theo quy chuẩn của Công ty;

Hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm mặt bằng được phân công;

Giải quyết các công tác phát sinh liên quan đến mặt bằng;

Thay mặt công ty tiếp xúc và xử lý các vấn đề về mặt bằng kinh doanh với chủ nhà, chính quyền địa phương;

Tuân thủ các quy trình, quy định, tiêu chuẩn của Công ty/ phòng ban/ bộ phận;

Thống nhất mục tiêu công việc (KPIs) với cấp quản lý trực tiếp, và đảm bảo hoàn thành mục tiêu KPIs được giao;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp;

Phấn đấu hết mình để đạt được Tầm nhìn của Công ty và sống với Giá trị cốt lõi của Công ty: Đam mê - Chính trực - Dữ liệu tích hợp - Văn hóa phục vụ - Trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm làm ở vị trí nhân viên bất động sản hoặc tương đương vị trí tìm kiếm mặt bằng

Kỹ năng đàm phán, báo cáo, đánh giá, nhìn nhận mặt bằng;

Am hiếu các loại hồ sơ, hợp đồng, giấy tờ nhà đất, xây dựng;

Nắm rõ khu vực TP.HCM và các tỉnh thành khác;

Sức khỏe tốt;

Thông tin nhạy bén, khéo léo giao tiếp và khai thác thông tin.

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong thời gian thử việc

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Gói bảo hiểm sức khỏe

Lương tháng 13, KPI theo chính sách công ty

Review lương và thành tích hằng năm

Khám sức khỏe định kỳ

Quyền lợi cho nhân viên: voucher sinh nhật, khuyến mãi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin