Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Văn phòng Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Đăng tin trên các website nhà đất, group nhà đất.
Tư vấn bán các căn nhà có sẵn trong kho hàng công ty (20.000 căn).
Chăm sóc khách hàng theo data có sẵn và tạo mối quan hệ với khách hàng.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 18 tuổi trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kiến thức sẽ được đào tạo bài bản từ A-Z
Có tinh thần học hỏi, máu lửa và đam mê kiếm tiền
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 10 triệu trở lên (tùy vị trí) + Hỗ trợ chi phí Marketing
Hoa hồng siêu cao: 6%/giao dịch – Chốt 1 deal có ngay trăm triệu trong tay!
Thưởng nóng theo từng giao dịch, thưởng lễ, Tết, du lịch hàng năm cùng công ty
Đặc biệt: Cơ hội bốc thăm trúng xe Ô TÔ vào cuối năm dành cho nhân sự xuất sắc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
