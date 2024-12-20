Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát nguồn nhà có sẵn của Công ty theo từng Quận tại app Thiên Khôi (chủ động thời gian)
- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà (được đào tạo, cung cấp các công cụ tìm kiếm)
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng xem nhà, kiểm tra quy hoạch, pháp lý, tư vấn đầu tư, xây dựng,... (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo chuẩn quy trình trong 1 tuần)
- Hàng tuần, hàng tháng tham gia các chương trình đào tạo từ lý thuyết tới thực hành, nâng cao nghiệp vụ, hướng tới chuyên nghiệp (học online hoặc trực tiếp tại các trụ sở)
- Phối hợp, trao đổi công việc với Nhóm trưởng, Trưởng phòng để chốt giao dịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên
- Có phương tiện đi lại, có máy tính là tốt
- Kiên trì, ham học hỏi, cầu tiến và có mong muốn đột phá thu nhập

Tại Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Hoa hồng 40 - 200 triệu/ thương vụ (Thu nhập 50 – 100 triệu/tháng)
- CHỐT GIAO DỊCH, hoa hồng chia ngay trong vòng 24 GIỜ
- Hỗ trợ chi phí Marketing, đăng tin trên các trang web bất động sản hàng đầu
- Sử dụng App tra cứu nguồn hàng nhanh, chính xác nhất
- Được cấp quyền tham gia hơn 300 group Facebook để tìm kiếm khách hàng
- Thời gian làm việc LINH ĐỘNG, có thể làm bán thời gian, phù hợp với điều kiện của bản thân
- Luôn được đội nhóm hỗ trợ tận tình, sát sao, đảm bảo có giao dịch khi có khách
- Cấp chứng chỉ hành nghề Môi Giới BĐS khi cần
- Tham gia các hoạt động ngoại khoá: Du xuân đầu năm, Đi du lịch trong và ngoài nước, Team Building, Bóng đá, thể thao hàng tuần
- Được hỗ trợ chi phí ăn trưa, cà phê tại các Trụ sở làm việc.
- ĐẶC BIỆT với tính chất công việc của nghề, hàng ngày sẽ được tiếp xúc học hỏi với người giàu có, thành đạt trong xã hội, từ đó tạo ra các mối quan hệ xã hội đẳng cấp.
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cấp cao hơn như Nhóm trưởng, Trưởng phòng, Giám đốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi

Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5, toà nhà 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

