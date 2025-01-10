Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hà Nội Starland làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hà Nội Starland
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hà Nội Starland

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hà Nội Starland

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 4 ngõ 162 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

- Đăng bài tìm kiếm khách hàng thông qua các kênh: tin đăng, hội nhóm, giới thiệu…
- Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nắm bắt nhu cầu của khách hàng.
- Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc khách hàng.
- Tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dự án của công ty.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nếu bạn chưa có kinh nghiệm sẽ được các Lead cầm tay chỉ việc, đào tạo 1:1 đến khi thành thục các kỹ năng;
- Có laptop & phương tiện đi lại
- Năng động sáng tạo, nhiệt tình có tinh thần học hỏi và cầu tiến;
- Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp với tập thể tốt;
- Kỹ năng trình bày, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt;
- Hiểu rõ khách hàng, giải quyết khó khăn, thúc đẩy kinh doanh;

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hà Nội Starland Thì Được Hưởng Những Gì

- Hoa hồng 50 - 80%
- Hỗ trợ marketing, quảng cáo.
- Chính sách phúc lợi: du lịch nghỉ mát, chế độ hiếu hỷ, sinh nhật,...
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, đàm phán và marketing;
- Nguồn hàng đa dạng, phong phú, độc quyền để các bạn chỉ cần tập trung duy nhất cho việc bán hàng;
- Môi trường làm việc cực kỳ thân thiện;
- Các hoạt động tập thể thường xuyên: Du lịch, Teambuilding, Outing, Bóng đá…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hà Nội Starland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hà Nội Starland

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hà Nội Starland

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 275 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

