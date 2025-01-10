Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hà Nội Starland làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 4 ngõ 162 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Nhân viên Tư vấn bất động sản

- Đăng bài tìm kiếm khách hàng thông qua các kênh: tin đăng, hội nhóm, giới thiệu…

- Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

- Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc khách hàng.

- Tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dự án của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Nếu bạn chưa có kinh nghiệm sẽ được các Lead cầm tay chỉ việc, đào tạo 1:1 đến khi thành thục các kỹ năng;

- Có laptop & phương tiện đi lại

- Năng động sáng tạo, nhiệt tình có tinh thần học hỏi và cầu tiến;

- Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp với tập thể tốt;

- Kỹ năng trình bày, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt;

- Hiểu rõ khách hàng, giải quyết khó khăn, thúc đẩy kinh doanh;

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hà Nội Starland Thì Được Hưởng Những Gì

- Hoa hồng 50 - 80%

- Hỗ trợ marketing, quảng cáo.

- Chính sách phúc lợi: du lịch nghỉ mát, chế độ hiếu hỷ, sinh nhật,...

- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, đàm phán và marketing;

- Nguồn hàng đa dạng, phong phú, độc quyền để các bạn chỉ cần tập trung duy nhất cho việc bán hàng;

- Môi trường làm việc cực kỳ thân thiện;

- Các hoạt động tập thể thường xuyên: Du lịch, Teambuilding, Outing, Bóng đá…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hà Nội Starland

