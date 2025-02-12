Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên Tư vấn bất động sản

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- SB23 – 369&145, BT Sao Biển, KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

- Đại lộ San Hô 82, KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Tư vấn, tiếp cận khách hàng
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các công cụ tìm kiếm kết hợp thực hành tại dự án, nhà mẫu
- Đảm bảo doanh thu đề ra

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Micc Group không quan trọng bằng cấp, mà quan trọng ý chí và quyết tâm làm giàu của bạn.

+ Từ đủ 20t trở lên.

+ Khao khát thành công, dám nghĩ, dám làm..

+ Đam mê kinh doanh, đặc biệt là lĩnh lực bất động sản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập gồm: Lương cơ bản + Hoa hồng + thưởng nóng + phụ cấp
- Lương cứng cơ bản: 3-15tr + Hỗ trợ 50% chi phí Marketing
Lưu ý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 369 đường Sao Biển 23, biệt thự Sao Biển, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

