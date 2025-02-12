Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - SB23 – 369&145, BT Sao Biển, KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội - Đại lộ San Hô 82, KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Tư vấn, tiếp cận khách hàng

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các công cụ tìm kiếm kết hợp thực hành tại dự án, nhà mẫu

- Đảm bảo doanh thu đề ra

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Micc Group không quan trọng bằng cấp, mà quan trọng ý chí và quyết tâm làm giàu của bạn.



+ Từ đủ 20t trở lên.



+ Khao khát thành công, dám nghĩ, dám làm..



+ Đam mê kinh doanh, đặc biệt là lĩnh lực bất động sản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập gồm: Lương cơ bản + Hoa hồng + thưởng nóng + phụ cấp

- Lương cứng cơ bản: 3-15tr + Hỗ trợ 50% chi phí Marketing

Lưu ý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin