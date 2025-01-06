Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Vimeco CT4 Tower, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản dành cho khách hàng nước ngoài (Trung, Hong Kong, Đài Loan, Hàn)
2. Tư vấn và giới thiệu sản phẩm bất động sản cho khách hàng.
3. Điều phối và đưa khách hàng xem nhà, giới thiệu các tính năng và lợi ích của sản phẩm.
4. Tham gia đàm phán giá cả và quản lý quá trình đàm phán để đạt được giá trị tối đa cho khách hàng và công ty.
5. Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan đến giao dịch bất động sản, hỗ trợ sau bán hàng.
6. Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng, giám sát tình trạng khách hàng hiện tại và thường xuyên liên lạc để duy trì quan hệ với khách hàng cũ.
7. Tham gia các hoạt động marketing để quảng bá thương hiệu và sản phẩm của công ty.
8. Theo dõi và báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.
9. Lập kế hoạch kinh doanh cho cá nhân theo tuần, tháng, quý đáp ứng được các yêu cầu của công ty
10. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Ngoại ngữ hoặc các ngành liên quan, hoặc có các chứng chỉ Ngoại ngữ, ứng viên có chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, bất động sản hoặc các ngành liên quan.
2. Ngoại ngữ: Thành thạo một trong 3 ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)
3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong bất kỳ lĩnh vực nào, ít nhất
6 tháng trở lên, có kinh nghiệm cho sàn Bất động sản người nước ngoài là 1 lợi thế.
4. Có khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng và xử lý tình huống.
5. Năng động, chủ động, có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.
6. Có kiến thức về thị trường bất động sản và các quy định pháp lý liên quan.
7. Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như Microsoft Word, Excel và PowerPoint.
8. Sử dụng các công cụ digital marketing là 1 lợi thế: fb ads, zalo ads, google ads, SEO web, đăng tin, lên content, chỉnh sửa ảnh hoặc làm video viral.

Tại Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương CB: 9.000.000 - 10.000.000đ/tháng
2. Hoa hồng: 1.8% - 3.0%/sp
3. Thưởng nóng: 10-20-50-150 triệu/ giao dịch.
4. Giỏ hàng phong phú đa dạng (hơn 100 dự án trải dài khắp Việt Nam ở mọi phân khúc, ngoài ra còn có bất động sản nước ngoài).
5. Được hỗ trợ chi phí truyền thông, MKT (lên tới 80%).
6. Các chính sách phúc lợi, BHXH... theo quy định của công ty và luật lao động hiện hành.
7. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
8. Được mua nhà ưu đãi giảm giá đặc biệt
9. Ngày nghỉ lễ, Tết, hàng năm theo quy định của Nhà nước.
10. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, du lịch trong nước hoặc nước ngoài 1 lần/ năm,
11. Được làm việc và giao lưu cùng với các Đối tác, Khách hàng nước ngoài
12. Được tham gia các khoá đào tạo phát triển nghề nghiệp, nâng cao năng lực thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam

Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số Tầng 8 Tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

