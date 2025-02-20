Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Vien An Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Vien An Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Vien An Group
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Vien An Group

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Vien An Group

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 139 Cầu Giấy, CTM Complex,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu thị trường, khai thác cơ hội kinh doanh, Phân tích tình hình kinh doanh của công ty và đối thủ cạnh tranh.
Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu thị trường, mục tiêu, quy hoạch bố trí vị trí mở cửa hàng
Nghiên cứu, nắm bắt thông tin chăm sóc khách hàng đối tác NQ
Lên kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng phát triển thương hiệu cũng như doanh số công ty đặt cho bộ phận.
Kết hợp với các bộ phận vận hành, marketing thực hiện kế hoạch phát triển thị trường, mở cửa hàng Tìm kiếm và khai thác nguồn hàng mới.
Gặp gỡ, tư vấn và mô hình NQ của cty cho khách hàng, đối tác
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của ban giám đốc và trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, nhanh nhạy, linh hoạt, chủ động giải quyết các vấn đề
Biết lái xe, có bằng lái xe B2
Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm tốt
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển thị trường
Có khả năng làm việc độc lập, có khả năng chịu áp lực cao, cam kết, trách nhiệm
Giới tính nam

Tại Vien An Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của Nhà nước ngay sau khi kết thúc thời gian thử việc: BHXH, BHYT, BHTN, 12 ngày phép/năm,
Chế độ phúc lợi khác của công ty: mừng các ngày lễ trong năm, hiếu - hỉ, ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vien An Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vien An Group

Vien An Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

