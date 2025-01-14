Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Theo dõi và quản lý tệp khách hàng tiềm năng trên kênh Zalo OA
Thực hiện tư vấn bán hàng qua chat (Zalo OA) và chốt đơn qua điện thoại
Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình bán hàng
Cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 7.000.000 VNĐ/tháng (Không ảnh hưởng KPI) + Thưởng
Thử việc 02 tháng nhận 100% lương.
Được training các nghiệp vụ trước khi làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân viên và Gia đình (8/3, 1/6, 20/10,
Trung thu,...)
Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc
Cở sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
