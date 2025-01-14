Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Theo dõi và quản lý tệp khách hàng tiềm năng trên kênh Zalo OA

Thực hiện tư vấn bán hàng qua chat (Zalo OA) và chốt đơn qua điện thoại

Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình bán hàng

Cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, Telesales, CSKH,...

Am hiểu về cách thức kinh doanh trên sàn TMĐT & Sales Online

Có tư duy tốt về bán hàng, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000 VNĐ/tháng (Không ảnh hưởng KPI) + Thưởng

Thử việc 02 tháng nhận 100% lương.

Được training các nghiệp vụ trước khi làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe

Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân viên và Gia đình (8/3, 1/6, 20/10,

Trung thu,...)

Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc

Cở sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.