Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 21 Triệu

Phép năm, Thưởng sinh nhật, Thưởng lễ tết, Thưởng lương tháng 13, Thưởng du lịch, ...v.v... (Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể với ứng viên khi phỏng vấn) ==>1000 quân dễ kiếm, 1 tướng khó tìm, mục tiêu tạo mọi điều kiện để cùng nhau kiếm tiền trong giai đoạn suy thoái kinh tế này.

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 9 - 21 Triệu

Tiếp cận và cập nhật thông tin căn hộ cho thuê.

Đăng thông tin sản phẩm vào các trang cho thuê phòng trọ, căn hộ dịch vụ vào hội nhóm Facebook,các nền tảng bí mật khác sẽ đào tạo trong tuần đầu tiên....

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (50% khách từ data công ty( 500 KHÁCH/tháng) + 50% khách tự tìm)

Tư vấn đưa ra giải pháp đúng với nhu cầu khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng bá căn hộ cho thuê

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình xem nhà, đàm phán giá cả và ký kết hợp đồng

Cập nhật thông tin về thị trường bất động sản và các xu hướng cho thuê căn hộ

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình cho thuê diễn ra suôn sẻ

Quản lý hồ sơ khách hàng và thông tin căn hộ một cách chuyên nghiệp...

Với Mức Lương 9 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Điện thoại, laptop, xe máy.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực BĐS, tư vấn tài chính, bảo hiểm,... Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Đam mê kiếm tiền.

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp

Cần bạn nhiệt huyết, chủ động, kỷ luật và có tinh thần học hỏi cao

Có kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về thị trường bất động sản và cho thuê căn hộ dịch vụ...

Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 21 triệu VND

Lương cứng: 9 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME

