Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 21 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME
- Hồ Chí Minh: Phép năm, Thưởng sinh nhật, Thưởng lễ tết, Thưởng lương tháng 13, Thưởng du lịch, ...v.v... (Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể với ứng viên khi phỏng vấn) ==>1000 quân dễ kiếm, 1 tướng khó tìm, mục tiêu tạo mọi điều kiện để cùng nhau kiếm tiền trong giai đoạn suy thoái kinh tế này., Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 9 - 21 Triệu
Tiếp cận và cập nhật thông tin căn hộ cho thuê.
Đăng thông tin sản phẩm vào các trang cho thuê phòng trọ, căn hộ dịch vụ vào hội nhóm Facebook,các nền tảng bí mật khác sẽ đào tạo trong tuần đầu tiên....
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (50% khách từ data công ty( 500 KHÁCH/tháng) + 50% khách tự tìm)
Tư vấn đưa ra giải pháp đúng với nhu cầu khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng bá căn hộ cho thuê
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình xem nhà, đàm phán giá cả và ký kết hợp đồng
Cập nhật thông tin về thị trường bất động sản và các xu hướng cho thuê căn hộ
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình cho thuê diễn ra suôn sẻ
Quản lý hồ sơ khách hàng và thông tin căn hộ một cách chuyên nghiệp...
Với Mức Lương 9 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Điện thoại, laptop, xe máy.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực BĐS, tư vấn tài chính, bảo hiểm,... Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Đam mê kiếm tiền.
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp
Cần bạn nhiệt huyết, chủ động, kỷ luật và có tinh thần học hỏi cao
Có kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về thị trường bất động sản và cho thuê căn hộ dịch vụ...
Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
